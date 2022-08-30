"Він точно не буде зайвим": що порадив придбати до опалювального сезону експерт з ЖКП

Назаром в Україні розпочнеться опалювальний сезон. Уряд попереджає, він буде одним з найскладніших за всю історію незалежності, тож Економіка 24 поцікавилась в експерта з ЖКП, чи варто купувати електрообігрівачі та які саме.

Чи купувати електрообігрівачі

Експерт з ЖКП Олег Попенко, у коментарі 24 каналу, підкреслює, що електрообігрівач цієї зими точно не буде зайвим, але за умови справної електромережі.

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Олег Попенко Експерт з ЖКП, голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Тобто у нас цей опалювальний сезон, він буде в край складний. В будинках буде холодно. Хоч в приватних, хоч в багатоповерхівках – буде холодно, газу не вистачатиме. Ми бачимо ситуацію і заяву можновладців: і "Нафтогазу", і Кабміну, і всіх. Газу не буде вистачати, його вже не вистачає. І я так розумію, що "Нафтогаз" повністю провалив підготовку до опалювального сезону. І в цій ситуації догріватись будемо електричними приладами. Головне щоб мережа витримала.

Які електрообігрівачі варто купувати

Перед купівлею електрообігрівача потрібно спочатку перевірити електромережу у квартирі та будинку, оскільки електрообігрівачі перевантажують мережу і це приводить до пожеж. Попенко наголошує, споживачам потрібно підняти технічну документацію, перевірити, а потім вже купувати.

Експерт з ЖКП розповідає, що варто купувати сучасні електричні обігрівачі. Вони є досить енергоефективні при тому вони абсолютно мало споживають електроенергії в порівнянні з цими старовинними масляними, радіаторами, які скажено беруть електроенергії.

А так сучасний коштує для 20 метрів квадратних десь 5 – 6 тисяч гривень. Такий об’ємний, досить сучасний, досить мало споживає електроенергії. Але ми повинні розуміти, що він буде працювати досить довго і дуже економічно. Він споживає щонайменше в 5 – 10 раз електроенергії, ніж споживають всі ці допотопні масляні радіатори,

– наголошує Попенко.

Тарифи на електроенергію в Україні

До 31 жовтня цього року для побутових споживачів (пересічних українців) в Україні діє тариф 1,44 гривні та 1,68 гривні за кіловат-годину й залежить від обсягу спожитих кіловатів:

до 250 кіловат-годин на місяць (включно) – 1,44 гривні за кіловат-годин (з урахуванням податку на додану вартість);

понад 250 кіловат-годин на місяць – 1,68 гривні за кіловат-годин (з урахуванням податку на додану вартість) за весь обсяг споживання.

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В Україні зросте ціна електроенергії

Попенко підкреслив, що у Європі вартість електроенергії значно вища, ніж в Україні, а оскільки ми об'єднались з європейською електромережею, то тарифи зростуть і в нас.

Тому що отой псевдо ринок, який був створений в Україні. Псевдо ринок електроенергії він і приведе до того, що не вигідно буде продавати електроенергію побутовому споживачу по 1,68 гривні, коли можна буде продавати її, наприклад, по там 20 – 30 гривень в ЄС,

– ділиться він.

Саме тому, на його думку, ціна електроенергії суттєво зросте вже найближчим часом, десь через пів року, одразу після перемоги.