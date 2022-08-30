Покупать ли электрообогреватели

Эксперт по ЖКУ Олег Попенко, в комментарии 24 каналу, подчеркивает, что электрообогреватель этой зимой точно не будет лишним, но при условии исправной электросети.

Читайте также Эксклюзивно для читателей 24 канала: как получить бонус от криптобиржи Bybit

Олег Попенко Эксперт по ЖКУ, глава правления Союза потребителей коммунальных услуг То есть у нас этот отопительный сезон будет крайне сложным. В домах будет холодно. Хоть в частных, хоть в многоэтажках – будет холодно, газа не хватит. Мы видим ситуацию и заявление чиновников: и "Нафтогаза", и Кабмина, и всех. Газа не будет хватать, его уже не хватает. И я так понимаю, что "Нафтогаз" полностью провалил подготовку к отопительному сезону. И в этой ситуации догреваться будем электрическими приборами. Главное, чтобы сеть выдержала.

Важно! Перед покупкой электрообогревателя нужно сначала проверить электросеть в квартире и доме, поскольку электрообогреватели перегружают сеть, что приводит к пожарам. Попенко отмечает, что потребителям нужно поднять техническую документацию, проверить, а потом уже покупать.

Какие электрообогреватели стоит покупать

Эксперт по ЖКУ рассказывает, что стоит покупать современные электрические обогреватели. Они достаточно энергоэффективны, при этом они совершенно мало потребляют электроэнергии по сравнению со старыми масляными радиаторами, которые бешено потребляют электроэнергии.

А так современный стоит для 20 квадратных метров где-то 5 – 6 тысяч гривен. Такой объемный, достаточно современный, достаточно мало потребляющий электроэнергии. Но мы должны понимать, что он будет работать достаточно долго и очень экономично. Он потребляет не менее в 5 – 10 раз электроэнергии, чем потребляют все эти допотопные масляные радиаторы,

– подчеркивает Попенко.

Тарифы на электроэнергию в Украине

До 31 октября этого года для бытовых потребителей (рядовых украинцев) в Украине действует тариф 1,44 гривны и 1,68 гривны за киловатт-час и зависит от объема потребленных киловатт:

до 250 киловатт-часов в месяц (включительно) – 1,44 гривны за киловатт-часов (с учетом налога на добавленную стоимость);

свыше 250 киловатт-часов в месяц – 1,68 гривны за киловатт-часов (с учетом налога на добавленную стоимость) за весь объем потребления.

Актуально Стоит ли переходить на электроотопление: эксперт рассказал о рисках

В Украине вырастет цена электроэнергии

Попенко подчеркнул, что в Европе стоимость электроэнергии значительно выше, чем в Украине, а поскольку мы объединились с европейской электросетью, тарифы вырастут и у нас.

Потому что этот псевдорынок, который был создан в Украине. Псевдорынок электроэнергии и приведет к тому, что не выгодно будет продавать электроэнергию бытовому потребителю по 1,68 гривны, когда можно будет продавать ее, например, там по 20 – 30 гривен в ЕС,

– делится он.

Именно поэтому, по его мнению, цена электроэнергии существенно вырастет уже в ближайшее время, через полгода, сразу после победы.

Стартовый капитал – критически важный компонент инвестиции. 24 канал совместно с криптобиржей Bybit запускает эксклюзивную акцию только читателям 24tv.ua – получите бонус для своей первой криптоинвестиции.