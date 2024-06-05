Валюти суттєво подешевшали: яка ціна долара сьогодні

За останню добу американський долар втратив ціну на чорному ринку 35 копійок, а у банках – від 15 до 17 копійок при купівлі та продажу. Євро також подешевшало. Найбільше – на чорному ринку.

Курс валют у банках

Станом на ранок 5 червня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,30 гривні (-15 копійок проти 4 червня), а продаж – 40,88 гривні (-17 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43,80 гривні (-15 копійок), а продаж – у середньому за 44,50 гривні (-20 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,55 гривні (-35 копійок), а продаж – 40,75 гривні (-30 копійок).

(-35 копійок), а продаж – (-30 копійок). Євро купують за 44,20 гривні (-30 копійок), а продають за 44,45 гривні (-25 копійок).

Курс в обмінниках

Станом на 4 червня, обмінники купують долар в середньому за 40,40 гривні (+14 копійок), а продають – за 40,80 гривні (+4 копійки), за даними finance.ua.

(+14 копійок), а продають – за (+4 копійки), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 44,10 гривні (+4 копійки), а продаж – 44,50 гривні (-15 копійок).

Чи буде курс понад 41 гривню цього тижня

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що минулого тижня деякі учасники ринку намагалися встановити курс на рівні 41,20 – 41,30 гривні за долар.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Зростання курсу спричинило посилення девальваційних очікувань. Крім того, на початку тижня в Україні виплатили зарплату для чималої кількості осіб. Це підтримало курс американського долара.

! Саме збільшення розриву між курсами купівлі та продажу, а також високі курсові показники – це індикатори ажіотажного попиту на готівковому валютному ринку.

Водночас Золотько прогнозує, що ближче до другої половини цього тижня відбудеться невеличке зміцнення гривні. Сприятиме цьому очікуване послаблення волатильності на ВРУ.

Цього тижня попит на валюту з боку населення залишиться високий. Таким чином, курс продажу долара може коливатися від 40,7 до 41,3 гривні за долар,

– додає банкірка.

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