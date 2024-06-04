Курс валют у банках
- Станом на ранок 4 червня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,45 гривні (-5 копійок проти 3 червня), а продаж – 41,05 гривні (-5 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43,95 гривні (+5 копійок), а продаж – у середньому за 44,70 гривні (без змін).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,90 гривні (-10 копійок), а продаж – 41,05 гривні (-5 копійок).
- Євро купують за 44,50 гривні (-5 копійок), а продають за 44,70 гривні (-4 копійки).
Курс в обмінниках
- Обмінники купують долар в середньому за 40,37 гривні (-28 копійок), а продають – за 41,10 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 44,16 гривні (-4 копійки), а продаж – 44,76 гривні (+6 копійок).
Який курс буде цього тижня
Як розповіла банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу, збільшення розриву між курсами купівлі та продажу, а також високі курсові показники – це індикатори ажіотажного попиту на готівковому валютному ринку.
Деякі учасники ринку навіть намагалися встановити курс продажу в діапазоні 41,20 – 41,30 гривні за долар.
За словами Золотько, зростання курсу спричинило посилення девальваційних очікувань. Крім того, на початку тижня в Україні виплатили зарплату для чималої кількості осіб. Це підтримало курс американського долара.
Але ближче до другої половини тижня я сподіваюся на невеличке зміцнення гривні. Цьому буде сприяти очікуване послаблення волатильності на ВРУ після дуже активних торгів минулого тижня та навіть ймовірне невеличке зміцнення гривні,
– прогнозує банкірка.