Курс валют в банках

По состоянию на утро 4 июня, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,45 гривны (-5 копеек против 3 июня), а продажа – 41,05 гривны (-5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 43,95 гривны (+5 копеек), а продажа – в среднем за 44,70 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,90 гривны (-10 копеек), а продажа – 41,05 гривны (-5 копеек).

(-10 копеек), а продажа – (-5 копеек). Евро покупают за 44,50 гривны (-5 копеек), а продают за 44,70 гривны (-4 копейки).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 40,37 гривны (-28 копеек), а продают – за 41,10 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.

(-28 копеек), а продают – за (+7 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 44,16 гривны (-4 копейки), а продажа – 44,76 гривны (+6 копеек).

Какой курс будет на этой неделе

Как рассказала банкир Анна Золотько в комментарии 24 Канала, увеличение разрыва между курсами покупки и продажи, а также высокие курсовые показатели – это индикаторы ажиотажного спроса на наличном валютном рынке.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Некоторые участники рынка даже пытались установить курс продажи в диапазоне 41,20 – 41,30 гривны за доллар.

По словам Золотько, рост курса повлек за собой усиление девальвационных ожиданий. Кроме того, в начале недели в Украине выплатили зарплату для немалого количества лиц. Это поддержало курс американского доллара.

Но ближе ко второй половине недели я надеюсь на небольшое укрепление гривны. Этому будет способствовать ожидаемое ослабление волатильности на ВРУ после очень активных торгов на прошлой неделе и даже вероятное небольшое укрепление гривны,

– прогнозирует банкир.

Обратите внимание! На этой неделе спрос на валюту со стороны населения останется высоким. Таким образом, курс продажи доллара может колебаться от 40,7 до 41,3 гривны за доллар.

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