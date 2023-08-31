Нова стеля для валюти: НБУ встановив межі коливання курсу долара

У новій Стратегії розвитку фінансового сектору від НБУ передбачено, що курс долара не повинен відхилятися від офіційного більш ніж на 5%. Мовиться про готівковий ринок.

НБУ встановив межі коливання курсу долара

Реалізація Стратегії в короткостроковій перспективі передбачає утримання спреду між готівковим і офіційним курсом не більше ніж 5%.

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НБУ, як тільки дозволить ситуація, має намір поступово перейти до більш гнучкого валютного курсу, пом’якшити валютний контроль та повернутися до режиму інфляційного таргетування,

– йдеться у поясненні НБУ.

Також у документі зазначено, що нині валютний ринок потребує втручання через відсутність балансу та активну зацікавленість українців у іноземній валюті. Саме тому НБУ продовжує вести політику фіксованого курсу та покривати дефіцит валюти.

Чому НБУ послабив валютні обмеження

В рамках переходу до гнучкого обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування НБУ запровадив нові правила для фізосіб.

У регулятора є три мети:

зменшити популярність купівлі долара у небанківських обмінниках шляхом їх регулярних перевірок;

спонукати населення до купівлі валюти безготівково, що є значно дешевшим (наприклад, Укргазбанк продає готівковий долар за 38,60 гривні, а безготівковий – 37,50 гривні);

спонукати людей більше користуватися безготівковим розрахунком, щоб було простіше відстежувати та моніторити ситуацію.

Враховуючи те, що НБУ послабив це обмеження 29 серпня, обміняти безготівкову валюту можна поки лише у двох банках – "Monobank" та "ПриватБанк".