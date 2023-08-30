Зростання ВВП в Україні

Не дивлячись на те, що внаслідок військових дій значна кількість підприємств зруйнована, українці роблять усе аби відновлювати втрачений бізнес. У зв'язку з цим, уряд прогнозує цьогорічне зростання ВВП на 3,5%.

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Свої прогнози відносно зростання внутрішнього валового продукту висловив депутат Гетманцев, передає 24 Канал. На його думку, український бізнес адаптується до теперішнього стану речей.

Данило Гетманцев

Голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики

У нас є певні покращення щодо ситуації із зайнятістю, є приріст ВВП – за різними оцінками, це буде 3,5% в нинішньому році.

Спочатку підприємці пристосувалися до втрат, обстрілів, потім до відключень світла. На думку Гетманцева, український бізнес сьогодні готовий майже до будь-яких викликів. Він також пояснив, що держава прагне підтримувати, як розвиток підприємницької діяльності, так і понижувати рівень безробіття серед населення.

Незважаючи на дуже обмежені фінансові можливості держави – більше 60% наших видатків складають військові видатки – на безпеку та оборону, держава робить усе можливе, аби бізнес пристосувався якомога швидше. Йдеться і про програму "5.7.9", у рамках якої з початку війни видано 137 мільярдів гривень кредитів, і про програму "єРобота", яка постійно розширюється.
– пояснює Гетманцев

Теперішній прогноз зростання ВВП враховує і наслідки підриву Каховської ГЕС та проблеми з експортом аграрної продукції.