Рост ВВП в Украине
Несмотря на то, что в результате военных действий значительное количество предприятий разрушено, украинцы делают все, чтобы возобновлять утраченный бизнес. В связи с этим, правительство прогнозирует рост ВВП на 3,5%.
Читайте также Возврат к гибкому курсу: сколько будет стоить доллар
У нас есть определенные улучшения по ситуации с занятостью, есть прирост ВВП – по разным оценкам, это будет 3,5% в нынешнем году.
Сначала предприниматели приспособились к потерям, обстрелам, затем к отключениям света. По мнению Гетманцева, украинский бизнес сегодня готов почти к любым вызовам. Он также пояснил, что государство стремится поддерживать как развитие предпринимательской деятельности, так и понижать уровень безработицы среди населения.
Несмотря на очень ограниченные финансовые возможности государства – более 60% наших расходов составляют военные расходы – на безопасность и оборону, государство делает все возможное, чтобы бизнес приспособился как можно скорее. Речь идет и о программе "5.7.9", в рамках которой с начала войны выдано 137 миллиардов гривен кредитов, и о программе "єРобота", которая постоянно расширяется.
– объясняет Гетманцев
Нынешний прогноз роста ВВП учитывает последствия подрыва Каховской ГЭС и проблемы с экспортом аграрной продукции.