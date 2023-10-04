В НБУ розповіли, чи чекати українцям на долар по 50

Після опублікування бюджету 2024 року в українців виникло декілька питань щодо майбутнього курсоутворення. Так сталося через закладений у проєкт курс на рівні 42 гривні за долар.

Що буде з доларом до кінця осені

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій розповів, що питання про зростання курсу долара восени завжди очікуване, адже саме в цей час публікується проєкт бюджету на наступний рік. Кожного року відповідь залишається такою самою.

Читайте також Гривня не "полетіла у космос": в НБУ розповіли яка ситуація з курсом

Юрій Гелетій Заступник голови НБУ Курс у бюджеті – це чисто розрахунковий показник. Він необхідний для обрахунку показників бюджету. Причому в нашій історії він майже завжди відрізнявся від фактичного значення курсу. НБУ ніколи не орієнтувався та не орієнтується на курс, закладений до бюджету. У нас свої завдання, пріоритетне з яких – збереження курсової стійкості.

Відповідаючи на питання, чи може курс долара сягнути 50 гривень, він наголосив, що для суттєвої курсової корекції має реалізуватися якійсь вкрай негативний сценарій. Підстав для такого розвитку подій у НБУ не бачать. Це також суперечить тому, що Нацбанк вкладає в розуміння керованої гнучкості курсу, сказав Гелетій.

Курс долара 4 жовтня

Протягом доби курс долара дещо зміцнився. Наприклад у банках він в середньому зріс на 10 – 15 копійок, а в обмінниках купівля впала на 12 копійок. В цілому зміна на ринку валют відбулася рівномірно.