Зміцнення гривні та неочікувані прогнози: курс долара не припиняє дивувати

Останніми тижнями гривня доволі міцно тримається відносно долара. Коливання від 39 до 40,5 гривні вже є звичним. Про що це свідчить, читайте текст на 24 каналі.

Чому зміцнилася гривня

У коментарі банкірка Анна Золотько зауважила, що поясненням цього тренду на готівковому ринку може слугувати збільшення товарного попиту на споживчому ринку напередодні свят та додаткових витрат людей на підвищення енергетичної автономності.

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За прогнозами цього тижня курс гривні до долара мав триматися поблизу вказаного психологічного рівня. Золотько попередила, що можуть бути неодноразові спроби розворушити ринок, однак якщо баланс між попитом і пропозицією зберігатиметься, навряд чи вони зможуть принести значний успіх.

На мою думку, курс на готівковому ринку найближчого тижня знаходитиметься в діапазоні 39,70 – 40,50 гривні за долар,

– спрогнозувала банкірка.

Що буде з доларом наступного тижня

За словами банкіра Германа Марченко, наразі курс є стабільним. Тому валютні тренди в період з 19 по 25 грудня залишаться в цілому сталими.

Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" Найімовірніше амплітуда курсових коливань перебуватиме в межах 39,5 – 40,5 гривні за долар, що в період двох останніх місяців вже стало звичним.

Крім того, стабільності курсу також сприяють збережений рівень офіційного курсу валют та облікової ставки НБУ та розблокована макродопомога на 2023 рік.

Витрати українців зменшують попит на долар

За словами експерта, наразі витрати українців збільшилися у зв'язку з підготовкою до можливого блекауту.

Цьогоріч, як ми прогнозували ще в кінці листопада, на валютну кон'юнктуру чинить тиск певна невизначеність через можливі наслідки нових ракетних обстрілів. Також спостерігається скорочення "святкових" витрат (йдеться про коштовні подарунки, відпочинок, розваги),

– каже експерт.

Іншими словами, частина громадян, що зазвичай купувала долари для збереження наявних доходів від знецінення, відклала такі плани до більш сприятливих умов. Таким чином, у грудні на валютному ринку не варто очікувати різких потрясінь.

До теми Курс купівлі та продажу опустився нижче 40 гривень за долар

Чи варто зараз тримати заощадження у валюті

Як каже Василь Матій, інвестиційний експерт, валютні заощадження є одними із найнадійнішими. При цьому, краще мати їх у безготівковому форматі, адже готівку можна фізично вкрасти або знищити.

На додаток, гроші у складний для економіки час краще тримати у фінансовій системі. А оскільки провідні банки України для захисту цифрових даних вже перевели свої дата-центри в інші країни та підготувалися до блекауту, навіть війна не створює ризиків для перешкоджання їх діяльності.

Валюту завжди варто мати, а не тільки тоді, коли "у повітрі віє небезпекою". Я б радив просто потроху купувати завжди, якщо є така можливість,

– рекомендує експерт.

Курс наступного року може здивувати

За прогнозами консенсус-група Focus Economics S.L.U, курс долара у 2023 – 2024 роках може встановитися на рівні 40,20 – 40,40 гривні.

Цей прогноз свідчить про те, що:

гривня майже не девальвує від теперішнього рівня;

він значно оптимістичній навіть за прогноз від Мінекономіки, яке очікує 45 гривень за долар на кінець 2023 року.

Однак за песимістичного прогнозу максимальний курс може сягнути 51 гривні вже у наступному році. Очікуються, що НБУ за таких умов зберігатиме фіксований курс гривні певний час для забезпечення фінансової стабільності.