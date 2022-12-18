Возможны блекауты, укрепления и неожиданные прогнозы: курс доллар не перестает удивлять

В последние недели гривна довольно крепко держится по отношению к доллару. Колебания от 39 до 40,5 гривны уже привычны. О чем это свидетельствует, читайте текст на 24 канале.

Почему укрепилась гривна

В комментарии банкирша Анна Золотько заметила, что объяснением этого тренда на наличном рынке может служить увеличение товарного спроса на потребительском рынке в канун праздников и дополнительных расходов людей на повышение энергетической автономности.

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По прогнозам на этой неделе курс гривны к доллару должен держаться вблизи указанного психологического уровня. Золотько предупредила, что могут быть неоднократные попытки расшевелить рынок, однако, если баланс между спросом и предложением будет сохраняться, вряд ли они смогут принести значительный успех.

По моему мнению, курс на наличном рынке в ближайшую неделю будет находиться в диапазоне 39,70 – 40,50 гривны за доллар,

– спрогнозировала банкирша.

Что будет с долларом на следующей неделе

За словами банкира Германа Марченко, сейчас курс стабильный. Поэтому валютные тренды в период с 19 по 25 декабря останутся в целом постоянными.

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" Скорее всего, амплитуда курсовых колебаний будет находиться в пределах 39,5 – 40,5 гривен за доллар, что в период двух последних месяцев уже стало привычным.

Кроме того, стабильности курса также способствуют сохраненный уровень официального курса валют и учетной ставки НБУ и разблокированная макропомощь на 2023 год.

Расходы украинцев уменьшают спрос на доллар

По словам эксперта, в настоящее время расходы украинцев увеличились в связи с подготовкой к возможному блекауту.

В этом году, как мы прогнозировали еще в конце ноября, на валютную конъюнктуру оказывает давление определенная неопределенность из-за возможных последствий новых ракетных обстрелов. Также наблюдается сокращение "праздничных" расходов (речь идет о ценных подарках, отдыхе, развлечениях),

– говорит эксперт.

Иными словами, часть граждан, обычно покупавшая доллары для сохранения имеющихся доходов от обесценения, отложила такие планы до более благоприятных условий. Таким образом, в декабре на валютном рынке не следует ожидать резких потрясений.

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Стоит ли сейчас держать сбережения в валюте

Как говорит Василий Матий, инвестиционный эксперт, валютные сбережения являются одними из самых надежных. При этом лучше иметь их в безналичном формате, ведь наличные можно физически украсть или уничтожить.

Вдобавок, деньги в сложное для экономики время лучше держать в финансовой системе. А поскольку ведущие банки Украины для защиты цифровых данных уже перевели свои дата-центры в другие страны и подготовились к блекауту, война не создает рисков для препятствования их деятельности.

Валюту всегда следует иметь, а не только тогда, когда "в воздухе веет опасностью". Я бы советовал просто понемногу покупать всегда, если есть такая возможность,

– рекомендует эксперт.

Курс в следующем году может удивить

За прогнозами консенсус-группа Focus Economics SLU, курс доллара в 2023 – 2024 годах может установиться на уровне 40,20 – 40,40 грн.

Этот прогноз свидетельствует о том, что:

гривна почти не девальвирует от нынешнего уровня;

он значительно оптимистичнее даже при прогнозе от Минэкономики, которое ожидает 45 гривен за доллар на конец 2023 года.

Однако при пессимистическом прогнозе максимальный курс может достичь 51 гривны уже в следующем году. Ожидается, что НБУ при таких условиях будет сохранять фиксированный курс гривны какое-то время для обеспечения финансовой стабильности.