Уряд спрогнозував курс долара на 2023 рік: чи реалістичний прогноз

Кабмін нещодавно підготував проєкт бюджету, у якому спрогнозував курс долара на наступний рік. На скільки він реалістичний та чи підніматимуть офіційний курс, читайте у матеріалі.

На сьогодні, офіційний курс долара становить 36,57 гривні, а середньорічний у бюджеті на 2023 рік закладений на 42 гривні. Крім цього, Мінекономіки очікує 50 гривень за долар на кінець 2023 року.

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Яким же буде долар

Як розповідає 24 каналу Анна Золотько, директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, не слід ставитися до цих значень, як до гарантованих показників. Врешті-решт, це лише частина бюджетного процесу.

Уряд під час підготовки кошторису країни щороку використовує прогнозні показники, які завчасно готує Мінекономіки. Звичайно, і Мінекономіки покладаються на розрахунки, оцінки та гіпотези.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Але все ж ці цифри носять виключно ймовірнісний характер. Наприклад, при підготовці бюджету 2021 року уряд орієнтувався на курс 29,1 гривні за долар. Але протягом року гривня здебільшого зміцнювалася і ніколи не підіймалася вище 28,4 гривні. При цьому 2021 рік ми завершували з курсом 27,27 гривні. Іншими словами, абсолютно точних прогнозів навіть у спокійні часи не існує. В умовах війни про них годі й казати.

Чинники, що формуватимуть долар

Саме війна та її тиск на економіку найбільше впливають на курс гривні. Звичайно, втриматися в прогнозованих межах гривня цілком може.

Але дуже багато залежить від конкретного розвитку подій на війні, рівня фінансової допомоги від міжнародних партнерів, емісії гривні, стану торгівельного балансу, кількості українців, що повернуться на батьківщину. Усі ці чинники прямо чи опосередковано формуватимуть курс гривні. І точно спрогнозувати кожен з них наразі неможливо,

– каже Анна Золотько.

Відтак, закладений в кошторис курс – це очікування Уряду. Проте, база, яку вони зараз мають у сьогоднішніх умовах, досить крихка. Тож і ймовірність прогнозу, на погляд співрозмовниці, дуже далека від 100%. Але це не означає, що в житті все буде гірше, ніж в прогнозі. З цією ж ймовірністю ситуація може скластися так, що прогноз виявиться занадто песимістичним.

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Курс у 2023 році

Нагадуємо, Кабінет міністрів заклав середньорічний курс долара у 2023 році на рівні 42 гривень. Від цього залежатиме низка інших показників, як-от доходи та видатки бюджету, а також очікування України щодо того, скільки принесе експорт продукції, а скільки витратять на імпорт.

В уряді наголошують, що, оскільки все залежить від ситуації на фронті.

Олег Гетман, економіст та фахівець Економічної експертної платформи, у коментарі 24 каналу, каже, що курс на рівні 42 гривень навіть дещо завищений. І додає, що такий курс виглядає, як розумний коридор, що буде коливатися у межах від 39 до 45 гривень.

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