Прогноз здивує: аналітики Concorde Capital озвучили курс долара до кінця року

Аналітики Concorde Capital вважають, що середній курс цього року буде на рівні офіційного. Резерви НБУ ж складатимуть майже 31 мільярд доларів.

Прогноз курсу долара від Concorde Capital

Середній кус долара буде на рівні 36,6 гривні.

Міжнародні резерви НБУ складатимуть 30,8 мільярда доларів.

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Прогнози Concorde Capital щодо ВВП на 2023 рік:

реальний ВВП – -3%.;

номінальний ВВП – 157 мільярдів доларів.

Яка зараз ситуація на готівковому ринку

Вато зауважити, що найоптимістичніший прогноз щодо курсу долара серед озвучених експертами Concorde Capital, Dragon Capital, ICU, Morgan Stanley, GET, IER, Oxford Economics та Sense Bank.

Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 Каналу, підкреслила що на цей тиждень припадає перехідна дата, а відтак й період виплати українцям зарплат. Цим чинником неодмінно спробують скористатися спекулятивно налаштовані учасники ринку.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Тож цього тижня я очікую на невелике посилення волатильності на готівковому ринку. Курс долара, на мою думку, коливатиметься в діапазоні 38 – 38,8 гривні за долар.

Банкір Герман Марченко, у коментарі 24 Каналу додав, що в перехідний "березнево-квітневий" тиждень глобальні зміни на готівковому ринку не передбачаються.

Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK) В останні дні березня і на початку квітня валютні курси в обмінних пунктах можуть дещо змінитися відносно попереднього тижня: курс долара перебуватиме на рівні 37,8 – 38,8 гривні, а євро – 40 – 41 гривні.

Готівковий курс 28 березня