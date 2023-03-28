Прогноз здивує: аналітики Concorde Capital озвучили курс долара до кінця року
28 березня 2023, 13:36Читать новость на русском
Аналітики Concorde Capital вважають, що середній курс цього року буде на рівні офіційного. Резерви НБУ ж складатимуть майже 31 мільярд доларів.
Прогноз курсу долара від Concorde Capital
- Середній кус долара буде на рівні 36,6 гривні.
- Міжнародні резерви НБУ складатимуть 30,8 мільярда доларів.
Читайте також Долар впав до 38 гривень: який курс в банках та обмінникахВато зауважити, що найоптимістичніший прогноз щодо курсу долара серед озвучених експертами Concorde Capital, Dragon Capital, ICU, Morgan Stanley, GET, IER, Oxford Economics та Sense Bank.
Прогнози Concorde Capital щодо ВВП на 2023 рік:
- реальний ВВП – -3%.;
- номінальний ВВП – 157 мільярдів доларів.
Яка зараз ситуація на готівковому ринку
Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 Каналу, підкреслила що на цей тиждень припадає перехідна дата, а відтак й період виплати українцям зарплат. Цим чинником неодмінно спробують скористатися спекулятивно налаштовані учасники ринку.
Тож цього тижня я очікую на невелике посилення волатильності на готівковому ринку. Курс долара, на мою думку, коливатиметься в діапазоні 38 – 38,8 гривні за долар.
Банкір Герман Марченко, у коментарі 24 Каналу додав, що в перехідний "березнево-квітневий" тиждень глобальні зміни на готівковому ринку не передбачаються.
В останні дні березня і на початку квітня валютні курси в обмінних пунктах можуть дещо змінитися відносно попереднього тижня: курс долара перебуватиме на рівні 37,8 – 38,8 гривні, а євро – 40 – 41 гривні.
Готівковий курс 28 березня
- В банках долар можна продати в середньому за 38 гривень, а купити за 38,47 гривні.
- В обмінниках купують долар в середньому за 38,05 гривні, а продають – за 38,29 гривні.
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,10 гривні, а продаж – 38,25 гривні.