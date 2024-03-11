Чи зросте долар до кінця року: прогнози фахівців та населення

Експерти у сфері фінансів, представники банківської сфери та широке коло громадян України вважають, що курс долара зросте до кінця поточного року. А крім того, інфляція може зрости вдвічі.

Очікування по курсу

За даними НБУ, очікування щодо курсу долара на наступний рік варіюються від 39,84 до 41,31 гривні за долар. Це свідчить про певний песимізм серед населення та аналітиків щодо майбутнього фінансового клімату країни.

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Національний банк України опублікував прогнози, згідно з якими аналітики у березні 2024 року очікували зростання курсу до 41,13 гривні за долар, тоді як у січні прогнозували 40,29 гривні за долар.

Громадяни України у лютому очікували курс 39,84 гривні за долар, а банківські спеціалісти в січні передбачали зростання до 41,31 гривні за долар.

Прогнози по інфляції

Щодо інфляції, фінансові аналітики у березні 2024 року трохи покращили свої очікування до 8,1% з 8,2% у січні. Водночас громадськість у лютому прогнозувала інфляцію на рівні 9,3%, а банківські фахівці в січні очікували зростання цін на 10,4%.

! Кабінет Міністрів України при плануванні бюджету на 2024 рік виходив з середнього курсу 40,7 гривні за долар, очікуючи його збільшення до 42,1 гривні за долар до кінця року.

Нині курс долара стабілізувався до близько 38,40 гривні на міжбанківському ринку та 38,60 гривні за долар на готівковому ринку.

! У січні Національний банк України оптимістично скорегував свій прогноз щодо інфляції, прогнозуючи, що за підсумками 2024 року споживчі ціни збільшаться на 8,6%.