Офіційний курс 11 березня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 38,14 гривні за долар. Вартість долара виросла на 6 копійок проти 8 березня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 41,69 гривні, що на 21 копійку більше, ніж минулого тижня.

Який буде офіційний курс долара та євро 12 березня:

долар – 38,38 гривні,

євро – 41,95 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 11 березня курс долара такий:

У банках купівля становить 38 гривень, а продаж – 38,55 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 38,16 гривні , а продаж – 38,61 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,45 гривні, а продаж – 38,54 гривні.

Що буде з курсом

У своєму коментарі для 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що Нацбанк цього тижня оголосить про перегляд облікової ставки. Втім за словами банкірки, очікувати на зміну показника у березні не слід.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Протягом цього тижня я очікую на помірне послаблення пропозиції валюти на безготівковому ринку з поступовим зростанням попиту. Хоча цей процес навряд чи буде динамічним, можна очікувати на деяке посилення волатильності на торгах.

Зверніть увагу! За свіжими даними Держстату інфляція за підсумками лютого уповільнилася до 4,3% у річному вимірі, що нижче прогнозів регулятора, опублікованих на початку року. Це дещо підвищує шанси на зниження облікової ставки у березні.

Відтак, якщо рішення НБУ буде ухвалене, попит на валюту може помірно збільшитись, стимулюючи невеличке зростання курсу. Але все ж ймовірність такого сценарію залишається вкрай невисокою.

Як прогнозує Золотько, курс продажу готівкових доларів коливатиметься впродовж тижня на рівні 38,3 – 38,9 гривні за долар.

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