Офіційний курс 8 березня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 38,08 гривні за долар. Вартість долара впала на 18 копійок проти 7 березня.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 41,48 гривні, що на 11 копійок менше, ніж учора.
Який буде офіційний курс долара та євро 11 березня:
- долар – 38,14 гривні,
- євро – 41,69 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 8 березня курс долара такий:
- У банках купівля становить 38,05 гривні, а продаж – 38,53 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 38,18 гривні, а продаж – 38,54 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 38,38 гривні, а продаж – 38,47 гривні.
Якою буде ціна долара з 11 березня
У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що середина березня не принесе суттєвих змін на валютний ринок.
Наразі відсутні будь-які потенційно загрозливі обставини, що можуть радикально змінити кон’юнктуру ринку. Тому курсові зміни залишаться на рівні попередніх 2 тижнів.
Лєсовий додає, що на валютному ринку очікуються часті зміни курсів як у бік зростання, так і в бік зменшення – зміни на міжбанку не перевищать 0,2 гривні, а на готівковому ринку – 0,5 гривень. Щодо різниці між курсами купівлі та продажу не перевищить 0,1 гривні на міжбанку, 0,5 гривні в комерційних банках та 1 гривні – в обмінниках.
- Прогноз курсу на міжбанку
Курс долара на рівні 38,5 – 39,25 гривні, а курс євро – 41,5 – 43 гривні.
- Курс на готівковому ринку
Долар на рівні 38,8 – 39,9 гривні, а євро – 41 – 43 гривні.