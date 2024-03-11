Ожидания по курсу

По данным НБУ, ожидания по курсу доллара на следующий год варьируются от 39,84 до 41,31 гривны за доллар. Это свидетельствует об определенном пессимизме среди населения и аналитиков относительно будущего финансового климата страны.

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Национальный банк Украины опубликовал прогнозы, согласно которым аналитики в марте 2024 года ожидали роста курса до 41,13 гривны за доллар, тогда как в январе прогнозировали 40,29 гривны за доллар.

Граждане Украины в феврале ожидали курс 39,84 гривны за доллар, а банковские специалисты в январе предполагали рост до 41,31 гривны за доллар.

Прогнозы по инфляции

По инфляции, финансовые аналитики в марте 2024 года немного улучшили свои ожидания до 8,1% с 8,2% в январе. В то же время общественность в феврале прогнозировала инфляцию на уровне 9,3%, а банковские специалисты в январе ожидали роста цен на 10,4%.

Заметьте! Кабинет Министров Украины при планировании бюджета на 2024 год исходил из среднего курса 40,7 гривны за доллар, ожидая его увеличения до 42,1 гривны за доллар до конца года.

Сейчас курс доллара стабилизировался до около 38,40 гривны на межбанковском рынке и 38,60 гривны за доллар на наличном рынке.

Интересно! В январе Национальный банк Украины оптимистично скорректировал свой прогноз по инфляции, прогнозируя, что по итогам 2024 года потребительские цены увеличатся на 8,6%.