Ожидания по курсу
По данным НБУ, ожидания по курсу доллара на следующий год варьируются от 39,84 до 41,31 гривны за доллар. Это свидетельствует об определенном пессимизме среди населения и аналитиков относительно будущего финансового климата страны.
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Национальный банк Украины опубликовал прогнозы, согласно которым аналитики в марте 2024 года ожидали роста курса до 41,13 гривны за доллар, тогда как в январе прогнозировали 40,29 гривны за доллар.
Граждане Украины в феврале ожидали курс 39,84 гривны за доллар, а банковские специалисты в январе предполагали рост до 41,31 гривны за доллар.
Прогнозы по инфляции
По инфляции, финансовые аналитики в марте 2024 года немного улучшили свои ожидания до 8,1% с 8,2% в январе. В то же время общественность в феврале прогнозировала инфляцию на уровне 9,3%, а банковские специалисты в январе ожидали роста цен на 10,4%.
Сейчас курс доллара стабилизировался до около 38,40 гривны на межбанковском рынке и 38,60 гривны за доллар на наличном рынке.