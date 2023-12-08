Зростання долара у 2024 році: що відбуватиметься з валютою взимку

Цьогоріч НБУ провів низку важливих реформ для валютного ринку. Зокрема відбувся перехід з фіксованого до керованого гнучкого курсу.

Що буде з доларом

Аналітики фінансової групи ICU вважають, що до кінця року курс валют не зміниться. Вірогідно, він залишатиметься на рівні 36,7 гривні.

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Теперішня ситуація на фінансовому ринку сприяє помірній та керованій девальвації валюти.В кінці 2024 року долар може зрости до 41 гривні.

Станом на зараз ризики суттєвого скорочення фінансової допомоги невисокі, і ми очікуємо, що Україна отримає принаймні 28 – 30 мільярдів доларів. Це ті обсяги підтримки, які необхідні для збалансування зовнішніх рахунків до кінця 2024 року,

– вважають аналітики ICU

У огляді ICU зазначається, що у 2024 році фінансовий ринок України очікують нові випробування. Зокрема, є значний ризик незбереження обсягів зовнішньої міжнародної підтримки української економіки.

У 2024 році НБУ і далі контролюватиме ситуацію на валютному ринку. Вірогідно, регулятор буде прагнути лібералізації.