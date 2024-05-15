Точно не нижче 40 гривень: який курс долара чекати

Протягом року фінансові аналітики, банкіри та населення очікують на зростання курсу долара. Прогнози щодо вартості валюти значно погіршилися з часом.

Чого очікують від курсу долара

У квітні 2024 року населення України погіршило свої прогнози щодо курсу долара протягом наступного року. У березні вони очікували на курс 39,80 гривні, а минулого місяця уже на 40,73 гривні.

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Фінансові аналітики теж погіршили очікування з 41,13 гривні у березні до 41,81 гривні у квітні.

Нині банкіри прогнозують, що курс зросте до 41,69 гривні. Проте у січні їх прогноз становив 41,31 гривні.

Курс долара 15 травня

У держбюджеті закладено середній курс на рівні 40,70 гривні на 2024 рік. Проте у грудні 2024 року він може стати 42,10 гривні.

Протягом доби курс долара суттєво не змінився. У фінустановах спостерігалося коливання у обидві сторони в діапазоні 1 – 5 копійок.