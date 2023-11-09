Головну цифру бюджету змінили: яким може бути курс у 2024 році
9 листопада 2023, 15:15Читать новость на русском
Рада остаточно затвердила бюджет на 2024 рік. Відтак очікувана вартість долара дещо змінилася, тому курс у 41,4 гривні вже не актуальний.
Курс долара понизили
Сьогодні, 9 листопада, відбулися деякі зміни у проєкті бюджету на 2024 рік. Йдеться про рівень курсу. Під час останнього читання прогноз щодо нього покращили.
Читайте також Бюджет-2024: Рада остаточно затвердила показники на наступний рікНагадуємо, що від курсу долара залежить розмір доходів та видатків. Це найважливіші показники в бюджеті. Раніше вважалося, що усі бюджетні розрахунки були проведені за курсом 41,4 гривні. Втім, в остаточному рішенні Рада знизила курс з 41,4 гривні до 40,7 гривні.
Втім, варто пам'ятати, що затверджений курс – це лише очікуваний максимум, а також засіб зростання прибутків від імпорту. Тому чи насправді він буде таким – невідомо.
На якому рівні долар зараз
За даними Нацбанку, станом на 8 листопада офіційний курс долара становив 36,03 гривні. Щодо євро, то курс був на рівні 38,48 гривні.
- На готівковому ринку, а саме у банках, купівля готівкового долара зупинилася на 37,2 гривні, продаж – 37,7 гривні.
- В обмінниках купівля долара на рівні 37,36 гривні, а продаж – 37,75 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 37,55 гривні, продаж – 37,65 гривні.