Головну цифру бюджету змінили: яким може бути курс у 2024 році

Рада остаточно затвердила бюджет на 2024 рік. Відтак очікувана вартість долара дещо змінилася, тому курс у 41,4 гривні вже не актуальний.

Курс долара понизили

Сьогодні, 9 листопада, відбулися деякі зміни у проєкті бюджету на 2024 рік. Йдеться про рівень курсу. Під час останнього читання прогноз щодо нього покращили.

Читайте також Бюджет-2024: Рада остаточно затвердила показники на наступний рік

що від курсу долара залежить розмір доходів та видатків. Це найважливіші показники в бюджеті. Раніше вважалося, що усі бюджетні розрахунки були проведені за курсом 41,4 гривні. Втім, в остаточному рішенні Рада

Втім, варто пам'ятати, що затверджений курс – це лише очікуваний максимум, а також засіб зростання прибутків від імпорту. Тому чи насправді він буде таким – невідомо.

На якому рівні долар зараз

За даними Нацбанку, станом на 8 листопада офіційний курс долара становив 36,03 гривні. Щодо євро, то курс був на рівні 38,48 гривні.