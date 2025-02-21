Курс буде як зростати, так і знижуватися: чи чекати стабільності на ринку наступного тижня

Навіть попри різні обставини валютний ринок наступного тижня перебуватиме у стабільному стані. Відтак курс офіційного долара не перевищить попередні показники. Водночас готівковий курс реагуватиме на показники міжбанку.

Що буде відбуватися на ринку наступного тижня

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що для ринку залишається базовою дія режиму керованої гнучкості. Таким чином, майже виключені різкі валютні зміни, різниця між попитом і пропозицією залишаються максимально незначною, а поточні курсові зміни є мізерними.

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Лєсовий додає, що валютний ринок може перебувати під тиском різноманітних обставин, однак завдяки ефективним діям Нацбанку вдається мінімізувати курсові зміни.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Саме тому ми очікуємо, що наступного тижня загальна ситуація на валютному ринку докорінно не зміниться: курсові зміни не становитимуть загрози, натомість ринок залишатиметься в стані прогнозованості та відносної стабільності.

Крім того, варто звернути увагу на сезонний чинник зниження попиту на валюту через суттєве, порівняно з груднем, скорочення видатків. Водночас на ринок також вийшли експортери, що намагаються реалізувати надлишок валюти, а це свідчить про курсову стабільність, що триватиме.

Зауважте! На думку Лєсового, наступного тижня офіційний курс долара навряд чи вийде за межі лютневого коридору, тобто 41,60 – 42,20 гривні за долар.

Загальні характеристики ринку з 24 лютого по 2 березня

Коридори валютних коливань: 41,60 – 42,20 гривні за долар та 43,50 – 45 гривень за євро (на міжбанку) та 41,60 – 42,30 гривні за долар та 45 – 47,50 гривні за євро (на готівковому ринку).

41,60 – 42,20 гривні за долар та 43,50 – 45 гривень за євро (на міжбанку) та 41,60 – 42,30 гривні за долар та 45 – 47,50 гривні за євро (на готівковому ринку). Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривні, обмінні пункти – до 0,30 гривні.

міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривні, обмінні пункти – до 0,30 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,05 гривні за долар, до 0,10 гривні за євро, комерційні банки – до 0,50 – 0,60 гривні на долар, до 0,80 – 1 гривні на євро, обмінні пункти – до 0,60 – 1 гривні на долар, до 1 – 1,30 гривні на євро.

міжбанк – до 0,05 гривні за долар, до 0,10 гривні за євро, комерційні банки – до 0,50 – 0,60 гривні на долар, до 0,80 – 1 гривні на євро, обмінні пункти – до 0,60 – 1 гривні на долар, до 1 – 1,30 гривні на євро. Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,20 – 0,30 гривні за долар, 0,30 – 0,50 за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, 0,50 – 0,70 за євро.

комбанки – 0,20 – 0,30 гривні за долар, 0,30 – 0,50 за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, 0,50 – 0,70 за євро. Різниця курсів продажу: комбанки – 0,10 – 0,20 грн за долар, 0,20 – 0,30 гривні за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, до 0,50 гривні за євро.

комбанки – 0,10 – 0,20 грн за долар, 0,20 – 0,30 гривні за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, до 0,50 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – 0 гривень.

– 0 гривень. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.

Лєсовий пояснює, що швидше за все курсові показники можуть то зростати, то знижуватися, однак раптових обвалів чи стрибків не прогнозується.