Як змінився курс долара у другій половині лютого
Офіційний курс долара в Україні, станом на 19 лютого, склав – 41,57 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Середній курс у банках, за даними "Мінфіну" сьогодні такий:
- купівля – 41,40 гривень за долар;
- продаж – 41,95 гривні за долар.
В обмінниках ситуація відрізняється:
- купівля – 41,80 гривень за долар;
- продаж – 41,84 гривні за долар
Яку суму потрібно витратити на покупку 100 доларів
- якщо покупка 100 доларів здійснюється у банку, доведеться витратити орієнтовно – 4 195 гривень;
- при покупці 100 доларів в обміннику необхідно буде мати уже приблизно – 4 184 гривні.
Скільки потрібно витратити для покупки 150 доларів
- для покупки 150 доларів в банку потрібно витратити приблизно 6 292,50 гривень;
- при покупці 150 доларів в обміннику необхідно мати орієнтовно 6 276 гривні.
За скільки 19 лютого можна купити 200 доларів
- щоб придбати 200 доларів у банку, потрібно мати орієнтовно 8 390 гривень;
- для придбання 200 доларів в обміннику необхідно мати уже 8 368 гривень.