В банках та на чорному ринку майже без змін: які зараз курси валют

В банках американська та європейська валюти за останню добу не змінилися в ціні. На чорному ринку лише трішки вартість курсів продажу та купівлі зросла. Водночас в обмінниках зміни відбулися найсуттєвіші.

Курс валют у банках

Станом на 9 серпня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 40,81 гривні (-4 копійки проти 8 серпня) та продаж – по 41,30 гривні (без змін).

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Купівля євро відбувається по 44,60 гривні (без змін), а продаж – по 45,20 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна по 41,20 гривні (+7 копійок), а продати – по 41,30 гривні (+5 копійок).

(+7 копійок), а продати – по (+5 копійок). Купівля євро по 44,95 гривні (+5 копійок), а продаж по 45,15 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 41 гривня (+19 копійок), а продають – по 41,40 гривні (+14 копійок), за даними finance.ua.

(+19 копійок), а продають – по (+14 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 44,99 гривні (+17 копійок), а продають – по 45,30 гривні (+3 копійки).

Що буде з курсом долара наступного тижня

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що ринок валют у серпні буде відносно стабільним.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Як і минулого тижня, триватиме курсовий "проміжний період": коли валютні курси за незначної висхідної та спадної поперемінних динамік залишатимуться в межах нових коридорів.

Втім за словами Лєсового, цей етап не триватиме вічно. Все через інфляційний тиск восени, який може стати більш відчутним, а інфляційний прогноз можу бути трохи інший – до 8,5% за підсумками року (раніше річна інфляція прогнозувалася у 8,2%).