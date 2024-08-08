Курс валют у банках

Станом на 8 серпня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 40,85 гривні (-5 копійок проти 7 серпня) та продаж – по 41,30 гривні (-7 копійок).

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Купівля євро відбувається по 44,60 гривні (-10 копійок), а продаж – по 45,20 гривні (-5 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна по 41,13 гривні (-8 копійок), а продати – по 41,25 гривні (-5 копійок).

(-8 копійок), а продати – по (-5 копійок). Купівля євро по 44,90 гривні (-7 копійок), а продаж по 45,15 гривні (-2 копійки).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 40,60 гривні (-21 копійка), а продають – по 41,20 гривні (-9 копійок), за даними finance.ua.

(-21 копійка), а продають – по (-9 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 44,53 гривні (-19 копійок), а продають – по 45,20 гривні (-3 копійки).

Прогноз курсу цього тижня

Для 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що цього тижня можливе продовження тенденції на помірне зростання курсу.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ефект підвищеного попиту на валюту на початку місяця остаточно не вичерпаний.

Водночас Золотько прогнозує, що до середини тижня відбудеться певна стабілізація та навіть зміцнення гривні.

Відтак, долар на готівковому ринку може коливатися цього тижня в межах 41,30 – 41,80 гривень за долар.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.