Курс долара влітку матиме два шляхи: який з них веде до здешевлення

Цьогоріч гривня сильно зміцніла відносно долара. Зараз вартість одного долара не перевищує 37,8 гривні. Однак є певні причини, які можуть підштовхнути долар до росту.

Чи буде долар по 40 влітку

Нещодавно Олена Коробкова, голова ради Незалежної асоціації банків України, розповіла під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ, що цього літа, а саме з липня, на валютний ринок може певним чином негативно вплинути повернення до довоєнної системи оподаткування пального.

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Таким чином, зросте імпорт цієї продукції в Україну за так званими "старими" цінами, що активізує попит на іноземну валюту. Відповідно курс може коливатися в межах 38 – 40 гривень.

Водночас у коментар 24 Каналу Борис Кушнірук, економічний експерт, пояснює, що попит на валюту може навпаки скоротитися.

Борис Кушнірук Економічний експерт Усе пальне ми імпортуємо. Якщо воно внаслідок оподаткування зросте в ціні, то попит на нього може скоротитися. Відповідно, попит на валюту, яка необхідна для придбання нафтопродукту, теж скоротиться.

Які є причини здорожчання долара

За словами експерта, це відбудеться, якщо Нацбанк все ж таки відпустить курс згідно з домовленостями з МВФ.

Я ставлюся до цього вкрай критично. Чому? Коли вони говорять, що потрібне вільне ціноутворення на долар, то це потрібно здійснювати в нормальних умовах. Зараз же в Україні експорт вдвічі менший, ніж імпорт, а всю різницю закриває НБУ. Тобто ринку немає. Натомість у нас є один гравець, у цьому випадку Нацбанк, який і буде все визначати,

– пояснює співрозмовник.

На його думку, це не має робитися у вигляді хаотичного відпускання курсу, адже потім Нацбанк вручну буде "рятувати ситуацію".

Борис Кушнірук зазначає, що був прихильником плану прогнозованої девальвації нацвалюти. Коли це робиться, наприклад, на 1—3% щокварталу.

Яким буде курс на початку червня

Все залежатиме від рішень Нацбанку, каже Борис Кушнірук. Якщо він піде на планову девальвацію, то це може призвести до відповідного знецінення готівкової гривні до долара.

За таких умов готівковий курс може девальвувати на 3 – 5%. На початку може навіть на більший відсоток, але згодом "відкотитися" назад,

– додає Кушнірук.

Водночас якщо це рішення відтягуватиметься до липня, то у червні ситуація з курсом буде така ж, що й зараз.

Нагадуємо, що готівковий долар станом на сьогоднішній ранок можна було: