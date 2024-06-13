Долар зростає: чи триватиме ця тенденція далі

Останнім часом на валютному ринку відбувалися певні коливання. На це впливало багато факторів, зокрема суспільні хвилювання через підвищення тарифу на електроенергію.

Чи зростатиме долар

Однією з вагомих причин зростання долара стало збільшення структурного дефіциту на ринку. НБУ продовжує регулювати ситуацію, здійснюючи певні маніпуляції.

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Юрій Гелетій Заступник голови Національного банку України Ми моніторимо, контролюємо ситуацію. Ситуація на ринку є контрольованою. У нас є достатній рівень резервів.

Гелетій уточнює, що стабілізації на валютному ринку сприяло поновлення ритмічної міжнародної допомоги. Зокрема, ці надходження надали можливість уряду збільшити бюджетні видатки в деяких галузях.

Курс може коливатися як в сторону ревальвації, так і девальвації. НБУ буде активним гравцем, і ми будемо зважувати структурні дисбаланси,

– наголошує банкір.

Які фактори вплинули на валюту

Варто зазначити, що саме у травні закінчився період, коли наклалися одразу два граничні строки розрахунків за експорт аграрної продукції. Ідеться про строки 90 та 180 днів.

На думку банкіра, травневі показники зазнали змін через збільшення попиту на валюту та водночас зменшення пропозиції. Не можна ігнорувати і політику лібералізації НБУ у цей період. Зокрема, для представників бізнесу.

За словами Гелетія, протягом травня середній показник валютних інтервенцій НБУ сягнув 135 мільйонів доларів в день. Для порівняння: у квітні він становив 104 мільйони доларів, у березні – 80 мільйонів доларів.