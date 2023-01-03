Курс долара зріс за добу: скільки наразі коштує валюта

За добу курс долара на декілька копійок зріс у банках і дещо зменшився в обмінниках. Готівкове євро навпаки здешевшало у банках та на чорному ринку.

Курс валют у банках

Цікаво Курс долара може змінитися вже у січні

За даними "Мінфіну", 3 січня готівковий долар України можна продати у банку в середньому за 40,20 гривень (без змін з п'ятниці), а купити за 40,87 гривні (+7 копійок).

Готівкове євро банки купують за 42,25 гривні (+25 копійок), а продають в середньому за 42,81 гривні (-4 копійки).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,35 гривні (-15 копійок), а продають – за 40,83 гривні (-12 копійок), за даними finance.ua.

Євро коливається на рівні: купівля – 42,41 гривні (+6 копійок), а продаж – 42,94 гривні (+14 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,55 гривні (-5 копійок), а продаж – 40,75 гривні (-5 копійок).

Євро купують по 42,49 гривні (-6 копійок), а продають за 42,75 гривні (-13 копійок).

Яким буде курс на цьому тижні

За словами банкірки Анни Золотько, у перші дні 2023 року на готівковому ринку все ще може спостерігатися підвищений попит на валюту. Це пов'язано з масовими виплатами заробітних плат. Вартість долара на готівковому ринку знаходитиметься в діапазоні 40,2 – 41,2 гривні.

На думку банкіра Германа Марченко, на початку січня на валютному ринку зберігатиметься стабільна ситуація, а отже курс залишиться близьким до теперішнього рівня. Максимальні можливі коливання не перетнуть межу 0,5 гривні за долар.