Чому в Держбюджеті на 2025 рік закладено долар по 45 гривень

Курс долара в Україні викликає неабияке хвилювання у населення. У Мінфіні розповіли, чому у Держбюджеті України на 2025 рік закладено курс долара на рівні 45 гривень.

Чи буде долар по 45 гривень у 2025 році

Як розповів міністр фінансів Сергій Марченко на пресконференції, нині Мінфін курс долара не коментує, передає 24 Канал. За його словами, курс для Мінфіну – це більше індикатив для того, аби розрахувати та подати бюджет України.

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Сергій Марченко Міністр фінансів України Курс – не коментую. Це для нас більше індикатив, щоб подати бюджет, розрахувати виплати за борговим зобовʼязанням. Тому не бачу підстав, чому у нас ці показники індикативні були або гіршими або кращими.

За словами міністра, головне, аби було стабільно. Адже курсова стабільність є головним чинником, який дає можливість громадянам та бізнесу впевнено почувати себе в Україні.

Цікаво! У 2024 році уряд очікував, що курс долара сягне рівня 41,10 гривень. Такий прогноз фактично справдився, хоча зазвичай до бюджету закладають вищий курс, ніж той, що формується потім протягом року.