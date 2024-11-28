Будет ли доллар по 45 гривен в 2025 году

Как рассказал министр финансов Сергей Марченко на пресс-конференции, сейчас Минфин курс доллара не комментирует, передает 24 Канал. По его словам, курс для Минфина – это больше индикатив для того, чтобы рассчитать и подать бюджет Украины.

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Сергей Марченко Министр финансов Украины Курс – не комментирую. Это для нас больше индикатив, чтобы подать бюджет, рассчитать выплаты по долговым обязательствам. Поэтому не вижу оснований, почему у нас эти показатели индикативные были или хуже или лучше.

По словам министра, главное, чтобы было стабильно. Ведь курсовая стабильность является главным фактором, который дает возможность гражданам и бизнесу уверенно чувствовать себя в Украине.

Интересно! В 2024 году правительство ожидало, что курс доллара достигнет уровня 41,10 гривны. Такой прогноз фактически оправдался, хотя обычно в бюджет закладывают более высокий курс, чем тот, что формируется потом в течение года.