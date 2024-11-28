Как будет покрываться дефицит бюджета

Как рассказал министра финансов Сергей Марченко на пресс-конференции, передает 24 Канал, на сегодня потребность Украины во внешнем финансировании составляет 38,4 миллиарда долларов.

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Поэтому министр заявил, что это будет покрываться специальным пакетом, а именно средствами как аккумуляцией процентов от российских активов.

Сергей Марченко Министр финансов Украины Мы сейчас ведем переговоры с нашими партнерами, как с Европейским Союзом, так и с другими странами. Есть все основания полагать, что это позволит нам профинансировать дефицит бюджета на 2025 год.

Обратите внимание! Дефицит бюджета будет составлять в следующем году 19,4% ВВП. По сравнению показателями с 2024 годом и 2023 годом, это соразмерно.

По словам Марченко, такие показатели соответствуют бюджету военного времени. Кроме того, с точки зрения финансов, Украина прежде всего должна обеспечить всем необходимым военных.