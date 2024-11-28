Какие средства используют на выплату "тысячи Зеленского"

Деньги для выплаты украинцам "тысячи Зеленского" это остаточные средства, находившиеся в фонде социального страхования на случай безработицы, сообщил Сергей Марченко во время пресс-конференции, передает 24 Канал.

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Сергей Марченко Министр финансов Украины Эти остатки планировали использовать на определенные программы Минэкономики, которые в том числе должны поддержать экономическую активность. Некоторые из них активно использовались, некоторые недостаточно активно поэтому сформировался определенный остаток средств.

Марченко уточнил, что правительство приняло решение использовать этот остаток средств для поддержки украинцев. По мнению министра, этой суммы будет достаточно для выплаты помощи.

Обратите внимание! По словам Марченко "остаток" этих средств начинал формироваться еще в 2023 году.