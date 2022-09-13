Чи будуть нові стрибки курсу долара: експерт зробив прогноз

Останнім часом долар почав помітно зростати на готівковому ринку, особливо у банках. Експерт пояснив, чому це відбувається та, чи чекати найближчим часом на різкий стрибок курсу.

Ситуація на ринку валюти

Економічний експерт Борис Кушнірук, у коментарі 24 каналу розповів, що фактично зараз, після 24 лютого, валютний ринок існує незалежно один від одного: міжбанківський та готівковий. Що є проблемою.

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Міжбанківський ринок контролюється Центробанком. У нього є механізм, яким чином він підтримує якусь стабільність, хоча це забезпечується шляхом постійного продажу золото-валютних резервів, розповідає експерт. Тобто платіжний баланс в частині торговельного обороту експорт значно менший, ніж імпорт.

А от з готівковим ринком ситуація гірша, зауважує Кушнірук. Він пояснює, раніше стабільність готівкового ринку забезпечувалась внаслідок того, що банки могли купити валюту на міжбанку і продати. Таким чином гарантувалась стабільність готівкового курсу. Оскільки співвідношення готівкового курсу до безготівкового було 1 до 10. Безготівковий був в 10 разів більший. Таким чином це забезпечувало стабільність і прив’язку по суті готівкового ринку до безготівкового.

Борис Кушнірук Економічний експерт Зараз ситуація, на жаль, погана. Тобто по суті такого механізму трансмісії, щоб банки могли вийти на міжбанк і купити валюту, і купити її на готівковому ринку, такого механізму зараз нема. Тому що для того, щоб потім продати щось на готівковому ринку, потрібно фізично готівкову валюту завезти в країну. Зараз в умовах війни це робити не дуже зручно.

Виходячи з цього готівковий ринок у нас по суті живе своїм життям, пояснює експерт. До того ж населення поки що не впевнено яка буде ситуація на валютному ринку, тому дуже обережно розпродає свої готівкові валютні заощадження.

В принципі на руках населення валюти достатньо багато, але вона на руках. Нацбанк продовжує друкувати гроші й підтримувати бюджет, відповідно емісія тисне на курс національної валюти,

– розповідає він.

Скільки вже "надрукував" грошей НБУ

У вересні НБУ "надрукував" 30 мільярдів гривень та викупив військових облігацій уряду на 15 мільярдів гривень.

З початку війни сума фінансування дефіциту бюджету шляхом емісії НБУ досягла 310 мільярдів гривень

Згідно з базовим сценарієм регулятора, він очікує, що у 2023 році "потреба в емісії збережеться, але вона буде набагато нижчою, ніж цього року, приблизно вдвічі".

емісія – це процес додаткового вливання грошей в економіку в наслідок їх друку. Він є постійним, оскільки НБУ повинен забезпечувати необхідну кількість грошей для обміну товарами та послугами на ринку. Емісія майже завжди відбувається в безготівковому вигляді. Але зауважимо, що необхідний для емісії обсяг коштів не береться нізвідки. Він розраховується відповідно до обсягу ВВП, інфляції, параметрів бюджету тощо.

Скільки грошей надрукував НБУ / Інфографіка 24 каналу

Що буде з курсом найближчим часом

На думку Кушнірука, очікувати якихось нових стрибків курсу не варто. Однак повзуча девальвація національної готівкової валюти може відбуватися. Більш того, розрив ще між готівковим курсом та безготівковим, створює можливості для зловживань і це теж погана історія. Оскільки це починає саме по собі провокувати додатковий тиск на курс національної валюти.

Коли різниця дуже суттєва, а саме таку ситуацію ми мали протягом декількох місяців, й потім НБУ підвищив офіційний курс долара до 36,6 гривні, відповідно ситуація трохи стабілізувалась. Але зараз ми бачимо нову хвилю розриву між готівковим та безготівковим курсом, що відповідно створює проблеми для того, щоб утримувати курс. Тому що чим більший цей розрив, тим більше він провокує вигоду від арбітражу (різниця між готівковим та безготівковим курсом),

– розповідає експерт.

Готівковий курс 13 вересня

В банках курс долара зупинився на середньому рівні 40,60 гривень за долар при купівлі та 41,60 гривні при продажі.

курс долара зупинився на середньому рівні 40,60 гривень за долар при купівлі та 41,60 гривні при продажі. В обмінниках купують долар в середньому за 41,40 гривні, а продають – за 41,63 гривні.

купують долар в середньому за 41,40 гривні, а продають – за 41,63 гривні. На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41,50 гривні, продаж – 41,63 гривні.

Детальніше Долар впритул наближається до нової психологічної позначки

Нагадаємо, що курс долара різко зріс наприкінці минулого тижня. До цього долар протягом тривалого часу тримався в банках на рівні позначки у 40 гривень.

Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, прогнозує, що протягом цього тижня курс гривні до долара на готівковому ринку знаходитиметься в діапазоні 41 – 42 гривні за долар.