Долар "штормить": експерти спрогнозували, чого чекати від курсу

Протягом останніх двох тижнів готівковий курс долара різко розвернувся у бік зниження, однак експерти не поспішають говорити про зміцнення гривні. Що впливало на долар останнім часом та чи планує НБУ підвищувати офіційний курс, читайте далі.

Ситуація на готівковому ринку

Попри новини про псевдореферендум та часткову мобілізацію в Росії, готівковий долар навпаки падав минулого тижня й продовжив тенденцію цього. Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько зауважила, що відсутність реакції готівкового ринку на ці події, означає, що ринок "відпрацював" це вже раніше, ще на рівні очікувань, під час попередньої хвилі зростання курсу.

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Банкірша Анна Тігіпко розповіла, що у вересні на курс впливав традиційно сезонний чинник (аграрії купляли валюту яку конвертували у гривню), психологічний (часткова мобілізація, брак готівки) та валютний туризм.

Анна Тігіпко Засновниця та CEO izibank Звичайно, це наша залежність від іноземної допомоги та проблематична робота на експорт. Адже експортери також не поспішають міняти валюту. Попри те, що компанії адаптуються і є зерновий коридор, логістика ускладнена і обсяги не ті. Проте, Національний банк, для розв'язання проблеми, провів сім операцій з підкріплення банків готівковим доларом та євро.

Чи сигналізує падіння курсу про зміцнення гривні

Олег Пендзин наголосив на початку цього тижня, що стрімке падіння курсу аж ніяк не свідчить про зміцнення гривні, а звичайне коливання. Він нагадав, що в бюджеті на наступний рік курс закладений на рівні 42 гривень, а до кінця року сягне 50 гривень. Відтак те, що відбувається на валютному ринку "лише верхівка айсберга".

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Він рухається в тому коридорі, який є: від 41 до 42,5 гривні за долар. Це не є падіння, це – звичайне коливання. Якщо врахувати проєкт бюджету, то середньорічний курс який закладений на наступний рік 42 гривні, офіційний курс. Тобто готівковий буде вищий. Тому я не думаю, що в даній ситуації це укріплення гривні є визначальним фактором.

Коливання курсу то в бік знецінення чи збільшення, яке триватиме до закінчення війни зауважував й Борис Кушнірук. Також він розповідав, що на маятникові коливання курсу впливає й друг грошей НБУ, який тисне на гривню.

Що відбувалось з готівковим курсом цього тижня

Банкірша Анна Золотько прогнозувала, що курс гривні до долара буде знаходитися в коридорі 41,2 – 42,2 гривні за долар, але зауважувала, що це за умови рівного інформаційного поля.

Середній курс долара у понеділок, 3 жовтня, був в межах від 41,20 гривень за покупку та 42 гривні – продаж.

У п'ятницю, 7 жовтня, ситуація на готівковому ринку виглядала наступним чином: 40,30 та 41,15 гривні за долар відповідно.

Чи підвищуватиме НБУ офіційний курс

Економічний експерт Данило Монін, прогнозуючи курс на жовтень, підкреслив, що він також залежатиме від того, чи збереже НБУ офіційний курс на рівні 36,6 гривні. Підставу для підвищення він бачив у недостатніх обсягах міжнародних резервів, тож, на його думку, якби Україна не отримала фінансову допомогу від ЄС, або ж вона надійшла б із запізненням, то регулятору прийшлось би скорегувати офіційний курс у бік 39 – 40 гривень за долар.

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Ще однією підставою припускати підвищення курсу та навіть повернення до плавуючого могла стати відставка колишнього глави НБУ Шевченка та призначення нового. Однак, під час виступу у Раді Андрій Пишний, новий очільник регулятора, заявив, що поточний офіційний курс долара цілком адекватний і відповідає поточним економічним реаліям.

Андрій Пишний Голова Національного банку України Зараз (станом на 7 жовтня – 24 канал) наші золотовалютні резерви вже понад 24 мільярдів доларів. За останній тиждень вони покращились навіть від початку жовтня.

Судячи з промови Пишного у Раді, новий глава НБУ буде продовжувати політику попереднього. Економічний експерт Олег Гетман, у коментарі 24 каналу, зауважив, що іншої політики, окрім, як міцно зафіксувати курс й втримувати його інтервенціями, в умовах війни не може бути.

Олег Гетман Економіст, фахівець Економічної експертної платформи Під час війни, єдина по суті можлива політика – це зафіксувати міцно курс, як зараз у нас на міжбанку, й інтервенціями його тримати, а також на готівковому ринку тримати ближче до міжбанку. Інший вихід – відпустити курс і перейти до гнучкого курсоутворення, але так само інтервенціями не давати йому значно кудись зрушитись й теж тримати курс у коридорі наближеному до 36—38 гривень.