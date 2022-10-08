Доллар "штормит": эксперты спрогнозировали, чего ждать от курса

За последние две недели наличный курс доллара резко развернулся в сторону снижения, однако эксперты не спешат говорить об укреплении гривны. Что влияло на доллар в последнее время и планирует ли НБУ повышать официальный курс, читайте дальше.

Ситуация на наличном рынке

Несмотря на новости о псевдореферендуме и частичной мобилизации в России, наличный доллар, наоборот, падал на прошлой неделе и продолжил тенденцию этого. Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько отметила, что отсутствие реакции наличного рынка на эти события означает, что рынок "отработал" это уже раньше, еще на уровне ожиданий, во время предыдущей волны роста курса.

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Банкир Анна Тигипко рассказала, что в сентябре на курс влиял традиционно сезонный фактор (аграрии покупали валюту, которую конвертировали в гривну), психологический (частичная мобилизация, нехватка наличных) и валютный туризм.

Анна Тигипко Основательница и CEO izibank Конечно, это наша зависимость от иностранной помощи и проблематичная работа на экспорт. Ведь экспортеры тоже не спешат менять валюту. Несмотря на то, что компании адаптируются и есть зерновой коридор, логистика усложнена и объемы не те. Тем не менее, Национальный банк для решения проблемы провел семь операций по подкреплению банков наличным долларом и евро.

Сигнализирует ли падение курса об укреплении гривны

Олег Пендзин отметил в начале этой недели, что стремительное падение курса отнюдь не свидетельствует об укреплении гривны, а обычном колебании. Он напомнил, что в бюджете на следующий год курс заложен на уровне 42 гривны, а к концу года достигнет 50 гривен. Следовательно, происходящее на валютном рынке "лишь верхушка айсберга".

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Он движется в том коридоре: от 41 до 42,5 гривны за доллар. Это не падение, это – обычное колебание. Если учесть проект бюджета, то среднегодовой курс, который заложен на следующий год 42 гривны, официальный курс. То есть наличный будет выше. Поэтому я не думаю, что в данной ситуации это укрепление гривны является определяющим фактором.

Колебания курса в сторону обесценения или увеличения, которое будет продолжаться до окончания войны, замечал и Борис Кушнирук. Также он рассказывал, что на маятниковые колебания курса влияет и друг денег НБУ, который оказывает давление на гривну.

Что происходило с наличным курсом на этой неделе

Банкир Анна Золотько прогнозировала, что курс гривны к доллару будет находиться в коридоре 41,2 – 42,2 гривны за доллар, но замечала, что это при равном информационном поле.

Средний курс доллара в понедельник, 3 октября, был в пределах от 41,20 гривны за покупку и 42 гривны – продажи.

В пятницу, 7 октября, ситуация на наличном рынке выглядела следующим образом: 40,30 и 41,15 гривны за доллар соответственно.

Будет ли НБУ повышать официальный курс

Экономический эксперт Даниил Монин, прогнозируя курс на октябрь, подчеркнул, что он также будет зависеть от того, сохранит ли НБУ официальный курс на уровне 36,6 гривны. Основание для повышения он видел в недостаточных объемах международных резервов, поэтому, по его мнению, если бы Украина не получила финансовую помощь от ЕС, или она поступила бы с опозданием, то регулятору пришлось бы скорректировать официальный курс в сторону 39 – 40 гривен за доллар.

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Еще одним основанием предполагать повышение курса и даже возвращение к плавающему могла стать отставка бывшего главы НБУ Шевченко и назначение нового. Однако, во время выступления в Раде Андрей Пышный, новый глава регулятора, заявил, что текущий официальный курс доллара вполне адекватен и отвечает текущим экономическим реалиям.

Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Сейчас (на 7 октября) наши золотовалютные резервы уже более 24 миллиардов долларов. За последнюю неделю они улучшились даже с начала октября

Судя по речи Пышного в Раде, новый глава НБУ будет продолжать политику предыдущего. Экономический эксперт Олег Гетман, в комментарии 24 канала, отметил, что другой политики, кроме как крепко зафиксировать курс и удерживать его интервенциями, в условиях войны не может быть.

Олег Гетман Экономист, специалист Экономической экспертной платформы Во время войны, единственная по сути возможная политика – это закрепить прочно курс, как сейчас у нас на межбанке, и интервенциями его держать, а также на наличном рынке держать поближе к межбанку. Другой выход – отпустить курс и перейти к гибкому курсообразованию, но так же интервенциям не давать ему значительно куда-то сдвинуться и тоже держать курс в приближенном коридоре к 36—38 гривен.