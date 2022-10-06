Как рассказал Сергей Марченко, министр финансов на онлайн-конференции Forbes, Бюджет 2023 заложен на среднегодовой курс от Минэкономики – 42,2 гривны за доллар, передает 24 канал.

Интересно Убережет время, деньги и нервы: почему инвестору нужен бот

Напомним, по расчетам Минэкономики среднегодовой курс доллара прогнозируемо составит 42 гривны, а в конце 2023 года гривна девальвирует до 50 гривен за доллар.

Как повлияет крепкая гривна на бюджет

Министр финансов полагает, что более сильная гривна не сильно повлияет на доходы госбюджета.

Мы ориентируемся на прогноз курса Минэкономики – среднегодовой 42,2 гривны за доллар. На этом курсе мы готовили Бюджет 2023. Укрепление гривни может повлиять на доходы в бюджет, но стоит отметить, что поскольку мы абсолютно зависимы от внешних поступлений, то я не уверен, будет ли это существенно,

– добавляет Марченко.

Он добавляет, что если Украина сможет гарантировать поступление в 2023 году 38 миллиардов долларов помощи, а также возможные средства на восстановление, это станет существенным импульсом, что позволит удержать ситуацию и текущий курс.

Если официальный курс 42, то наличные – еще выше

Напомним, что Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, рассказал 24 каналу, что официальный курс доллара не равен наличному, поэтому надо готовиться к тому, что он будет выше.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Когда речь идет о курсе 42 гривны в бюджете и 50 до конца года – это официальный курс, то есть тот, что сейчас 36,6 гривны. Итак, мы понимаем, что в следующем году наличные деньги будут выше.

По теме Положил доллар, а получил гривну: стоит ли украинцам переживать из-за валютных депозитов

Курс доллара на сегодняшний день изменился

По данным Минфина, 6 октября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40,30 гривен за доллар при покупке, а продают за 41,27 гривны за доллар.

Курс в обменниках Украины можно купить в среднем за 40,63 гривны, продают – за 41,05 гривны по данным finance.ua.

На черном рынке доллар в среднем покупают на уровне 40,81 гривны. В то время как продажа – 41,10 гривны.

По прогнозам Анны Золотько, директора департамента казначейских операций Юнекс Банка, при условии более-менее ровного информационного поля, на этой неделе курс гривны к доллару будет находиться в коридоре 41,2 – 42,2 гривны за доллар. Тем не менее любые серьезные общие изменения могут вызвать большие колебания.

Устали делиться прибылью с посредниками? Глобальная криптобиржа Bybit предоставила возможность спотовой торговли криптовалютой с нулевой комиссией.