Ситуация на наличном рынке

Анна Золотько, в комментарии 24 канала, рассказала, что главным стабилизирующим фактором курса на прошлой неделе стало постепенное насыщение рынка наличной валютой и снижение спроса.

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Банкирша напомнила, что НБУ на аукционе на прошлой неделе предлагал системно важным банкам 100 миллионов долларов и 100 миллионов евро. Наличные доллары в полном объеме приобрел единый принявший участие в аукционе банк. Спрос на евро был значительно ниже: участвовал также один банк, который приобрел 20 миллионов евро.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Это свидетельствует о существенном улучшении ситуации с наличной валютой на рынке. Однако пока НБУ не делал заявлений о прекращении программы "наличных" аукционов. Поэтому ситуация будет и дальше улучшаться.

Дополнительным фактором поддержки гривны должно стать и увеличение лимита на покупку безналичной валюты с размещением на трехмесячном депозите с 50 тысяч до 100 тысяч гривен, считает эксперт. Такое решение НБУ принял в пятницу, поэтому с сегодняшнего дня у украинцев больше возможностей для покупки долларов по более низкой цене, чем на наличном рынке.

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Каким будет курс этой недели

События конца прошлой недели никак не повлияли на наличный валютный рынок, что довольно странно. Банкирша отмечает, что ожидала хотя бы какую-то реакцию рынка на проведение псевдореферендумов и дальнейшие события, но гривна продолжала укрепляться.

Поэтому, Золотько подчеркивает, это означает, что рынок "отработал" эти новости раньше, еще на уровне ожиданий, во время предыдущей волны роста курса. Потому фактические события не стали неожиданностью и не повлияли на курс.

Правда, это не означает, что наличный рынок будет игнорировать информационную повестку дня и в дальнейшем. При более или менее равном информационном поле, на этой неделе курс гривны к доллару будет находиться в коридоре 41,2 – 42,2 гривны за доллар. Но любые серьезные общие изменения могут вызвать большие колебания,

– прогнозирует Золотько.

Наличный курс 3 октября

Банки сегодня в среднем покупают доллар по 41,20 гривны и продают по 42 гривны.

сегодня в среднем покупают доллар по 41,20 гривны и продают по 42 гривны. Обменники – по 41,45 гривны и 41,94 гривны соответственно.

– по 41,45 гривны и 41,94 гривны соответственно. На черном рынке – по 41,60 гривны и 41,82 гривны соответственно.

Выход НБУ на межбанк

Также Золотько добавила, что на безналичном рынке на прошлой неделе наблюдался рост спроса на иностранную валюту. Национальный банк за неделю продал на МВРУ (межбанке) 867 миллионов долларов. В последний раз такой объем интервенций наблюдался в начале июля.

Другой экономический эксперт Даниил Монин ранее уже замечал, если НБУ продолжит в таком же темпе, его резервов не хватит до конца года. Более того, это может побудить НБУ принять решение о еще одной коррекции фиксированного курса в сторону 39 – 40 гривен в октябре. И тогда ожидается наличный рост до 43 – 45 гривен.

Глобальная криптобиржа Bybit отмечает расширение своего сообщества до 10 миллионов пользователей. В честь этого Bybit отменил комиссии по спотовой торговле криптовалютами.