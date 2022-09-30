Почему курс может вырасти в октябре

Экономический эксперт рассказал, что на прошлой неделе НБУ выходил на межбанк, где продал в общей сложности 700 миллионов долларов, чтобы погасить спрос на валюту. Если регулятор продолжит в таком же темпе, то его резервов хватит всего на пять недель, что явно недостаточно до конца года.

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Так что в случае задержки финансовой помощи от ЕС в размере 5 миллиардов евро НБУ может повысить официальный курс доллара.

Даниил Монин Экономический эксперт Таким образом, если финансовая помощь от ЕС будет задерживаться, велика вероятность того, что Национальный Банк примет решение о еще одной коррекции фиксированного курса в сторону 39 – 40 гривен в октябре. И тогда ожидается наличный рост до 43 – 45 гривен.

Напомним, что сейчас официальный курс доллара НБУ зафиксировал на уровне 36,57 гривны.

Вместе с тем по мнению эксперта, других ресурсов для финансирования дефицита бюджета, кроме внешней помощи в виде кредитов, у Минфина нет. И если будет заходить финансовая помощь вовремя, тогда можно ожидать, что поступающая валюта будет расходоваться и держать международные резервы на уровне 23 – 25 миллиардов долларов.

Так что прогноз таков: курс 42 – 43 на наличном рынке, если официальный курс останется 36,57 и курс 43 – 45, если НБУ решится на еще одно ослабление гривны,

– резюмировал он.

Как изменился наличный курс за месяц

Банки 30 августа покупали валюту по 40 гривен, а продавали по 40,80 гривен, тогда как в сентябре уже по 41,40 и 42,10 гривны соответственно. То есть за месяц курс вырос на 1,40 гривны .

30 августа покупали валюту по 40 гривен, а продавали по 40,80 гривен, тогда как в сентябре уже по 41,40 и 42,10 гривны соответственно. То есть за месяц курс . В обменниках курс вырос на 1,27 гривны . В августе курс был на уровне 40,59 и 40,87 гривны, а в сентябре уже покупка составляла 41,86 гривны и 42,17 гривны продажа.

курс . В августе курс был на уровне 40,59 и 40,87 гривны, а в сентябре уже покупка составляла 41,86 гривны и 42,17 гривны продажа. На черном рынке прослеживалась следующая динамика: в августе покупали валюту по 40,75 гривны, а продавали за 40,87 гривны, в сентябре уже по 41,95 гривны и 42,20 гривны соответственно. То есть за месяц курс вырос на 1,2 гривны.

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