Чому курс може зрости у жовтні

Економічний експерт розповів, що минулого тижня НБУ виходив на міжбанк, де продав загалом 700 мільйонів доларів, аби погасити попит на валюту. Якщо регулятор продовжить в так такому ж темпі, то його резервів вистачить лише на п'ять тижнів, що очевидно недостатньо до кінця року.

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Тож у разі затримки фінансової допомоги від ЄС у розмірі 5 мільярдів євро, НБУ може підвищити офіційний курс долара.

Данило Монін Економічний експерт Таким чином, якщо фінансова допомога від ЄС затримуватиметься, є велика ймовірність того, що Національний Банк ухвалить рішення про ще одну корекцію фіксованого курсу у бік 39 – 40 гривень у жовтні. І тоді очікується готівкове зростання до 43 – 45 гривень.

Нагадаємо, що зараз офіційний курс долара НБУ зафіксував на рівні 36,57 гривні.

Разом з тим на думку експерта, інших ресурсів для фінансування дефіциту бюджету, крім зовнішньої допомоги у вигляді кредитів, у Мінфіну немає. І якщо заходитиме фінансова допомога вчасно, тоді можна очікувати, що валюта, яка надходить, буде витрачатися і тримати міжнародні резерви на рівні 23 – 25 ​​мільярдів доларів.

Тож прогноз такий: курс 42 – 43 на готівковому ринку, якщо офіційний курс залишиться 36,57 і курс 43 – 45, якщо НБУ зважиться на ще одне послаблення гривні,

– резюмував він.

Як змінився готівковий курс за місяць

Банки 30 серпня купували валюта по 40 гривень, а продавали по 40,80 гривень, тоді, як у вересні вже по 41,40 та 42,10 гривні відповідно. Тобто за місяць курс зріс на 1,40 гривні .

30 серпня купували валюта по 40 гривень, а продавали по 40,80 гривень, тоді, як у вересні вже по 41,40 та 42,10 гривні відповідно. Тобто за місяць курс . В обмінниках курс зріс на 1,27 гривні . У серпні курс був на рівні 40,59 та 40,87 гривні, а у вересні вже купівля складала 41,86 гривні та 42,17 гривні продаж.

курс . У серпні курс був на рівні 40,59 та 40,87 гривні, а у вересні вже купівля складала 41,86 гривні та 42,17 гривні продаж. На чорному ринку прослідковувалась наступна динаміка: у серпні купували валюта по 40,75 гривні, а продавали за 40,87 гривні, у вересні вже по 41,95 гривні та 42,20 гривень відповідно. Тобто за місяць курс зріс на 1,2 гривні.

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