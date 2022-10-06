Как работают валютные депозиты

С 21 июля Национальный банк разрешил банкам продавать гражданам безналичную валюту по межбанковскому курсу с последующим размещением на депозит сроком от трех календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита эквивалента 50 тысяч гривен. Затем, с 1 октября регулятор повысил лимит до 100 тысяч.

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Сейчас эту услугу предоставляют почти 30 украинских банков, сообщают в Независимой ассоциации банков Украины. Среди них – Укргазбанк, Укрэксимбанк, ПриватБанк, А-Банк, Альфа-Банк, Креди Агриколь Банк, Кредобанк, ОТП Банк, банк "Пивденный", Райффайзен Банк Аваль, ТАСкомбанк, Универсал Банк, Аккордбанк.

Ориентировочный объем депозитов, открытых физическими лицами путем безналичной покупки валюты, составил порядка 200 миллионов долларов за первые два месяца.

В Нацбанке уверены, что это будет способствовать курсовой стабилизации путем снижения спроса населения на наличную валюту из-за дополнительной его переориентации на безналичный рынок. Ведь операции по продаже безналичной валюты банками осуществляются по курсу, ближе к официальному, чем по продаже наличной валюты. К тому же это удобнее и безопаснее.

Депозит по истечении срока должен быть возвращен банком вкладчику в валюте вклада, если договором не предусмотрено иное. Это следует из соответствующей нормы Гражданского кодекса Украины. Также это непосредственно установлено в п.16 Положения о порядке осуществления банками Украины вкладных (депозитных) операций в редакции постановления Правления НБУ от 14.07.2022 № 114, – пояснили в Национальном банке на запрос 24 канала.

Банки имеют возможность выдавать наличные средства в иностранной валюте со счета валютного клиента в объеме, не превышающем в эквиваленте 100 тысяч гривен в день (без учета комиссии банка). Банки заранее формируют резервы в наличной валюте для выдачи средств со счетов клиентов.

Выплата валютного вклада в гривне или пролонгация вклада на новый срок может происходить по взаимному согласию сторон.

Елена Коробкова Глава совета Независимой ассоциации банков Украины Можно предположить, что еще одна опция приобретения валюты уменьшает потенциальное спекулятивное давление на формирование "уличного" курса. У людей появляется больше альтернативы – это, конечно, "плюс". Кроме того, покупать валюту и класть ее на депозит довольно выгодно рядовым гражданам, ведь сегодня они покупают доллар по достаточно выгодному курсу. Через три месяца люди смогут снять валюту и при необходимости обменять доллар по рыночному курсу на момент снятия. Это хороший способ сэкономить и сохранить свои деньги, а в некоторых случаях и немного приумножить сбережения.

Ажиотаж среди населения высокий

Введение возможности для физлиц покупать валюту на межбанке под срочные депозиты выгодно не только рядовым украинцам и Национальному банку, который таким образом снижает давление на гривну, но и банкам.

Заработок банков зависит от установленного курса валют и наличия дополнительных комиссий, например, за покупку валюты на межбанковском валютном рынке Украины. Дополнительно банки могут предлагать открывать текущие/карточные счета для проведения операций,

– рассказывает директор по маркетингу и продуктам Креди Агриколь Банка Дмитрий Коваленко.

Клиентов у банков хватает. С начала действия услуги до 26 сентября банк продал и соответственно привлек на депозиты почти 7 миллионов долларов США. 60% привлеченной суммы внесли действующие клиенты банка, 40% – новые клиенты. Темпы заявок на покупку остаются на стабильном уровне – наблюдался определенный ажиотаж в августе и в начале сентября, но на данный момент ситуация стабилизировалась, рассказывает директор департамента розничных клиентов Кредобанка Александр Супрунович.

Средняя сумма привлечения с одной заявки составляет 1 300 долларов США, что соответствует максимально разрешенному лимиту в 50 тысяч гривен в месяц в эквиваленте.

Считаю, что если бы разрешенный лимит был больше, то и средние суммы покупок также возросли бы. Опыт показывает, что клиенты за одну заявку желают приобрести валюты на максимально возможную сумму. Поэтому после увеличения лимита до 100 тысяч гривен в месяц эта сумма однозначно вырастет,

– прогнозирует Александр Супрунович.

В чем интерес банков

Если говорить о Кредобанке, то в этом продукте банк зарабатывает прежде всего на комиссии – она составляет 1% от стоимости покупки, но не меньше 300 гривен. Только на ней банк заработал более 2,5 миллиона гривен. Есть также заработок на курсовой марже.

"Мы продаем валюту по курсу около 38 гривен за доллар (эффективный курс с учетом комиссии). Другие банки могут ставить свои курсы и дополнительные комиссии", – рассказывает банкир.

Так, по информации члена правления Укрэксимбанка Михаила Медко, комиссия их банка составляет 0,5%, но не меньше 500 гривен. А по словам директора департамента розничного бизнеса Укргазбанка Максима Ярославского комиссия у них составляет 0,5%, но не менее 100 гривен.

Сейчас в Укргазбанке валютные депозиты разместили 27,5 тысячи клиентов, среди которых 30% – новые. Сумма привлечений – 41 миллион долларов и 3,5 миллиона евро.

Хватит ли всем наличных

Банкиры утверждают, что проблем с наличной валютой для выплат вкладчикам по истечении срока депозитов не будет. Во-первых, банки обязаны держать наличные резервы под валютные депозиты. Во-вторых, многие банки имеют неплохие запасы валюты. А некоторые из них даже в условиях войны продолжают завозить наличную валюту из-за границы. Ну а тем, кому не будет хватать наличности, продавать ее обещает Нацбанк, что он и делает время от времени.

Относительно ситуации с наличным долларом после завершения срока депозитов – на сегодня для Кредобанка с этим нет проблем. Банк может покупать наличную валюту у НБУ, а также имеет собственную логистику закупки и доставки банкнот из-за границы. В случае необходимости клиент может продать валюту за гривны по курсу покупки банка,

– успокаивает Александр Супрунович.

Об отсутствии причин для волнения говорят и в Райффайзен Банке.

Райффайзен Банк завозит наличную валюту в необходимых объемах из-за границы. Также Национальный банк осуществляет операции по обмену безналичной валюты банков на наличную валюту для подкрепления касс банковских учреждений,

– рассказывает руководитель по вопросам сбережений и транзакционных услуг Райффайзен Банка Сергей Анников.

Война, бесспорно, накладывает свой отпечаток на работу финансовых учреждений. Но, уверяют банкиры, ситуация находится под контролем.

Раньше, когда работало авиасообщение, банки имели возможность завозить для клиентов наличную валюту и драгоценные металлы. Сейчас логистика очень осложнилась, поэтому выдача наличной валюты зависит от фактической ситуации, которая складывается на местах, в том числе от логистических возможностей. Сейчас Укрэксимбанк в целом удовлетворяет запросы клиентов с учетом регулятивных норм НБУ,

– говорит Михаил Медко.

Почему валютные депозиты выгодны всем

Выглядит так, что введение возможности для физлиц покупать валюту на межбанке под срочные депозиты выгодно и физлицам-вкладчикам, и банкам, и регулятору.

Сам по себе шаг НБУ имеет смысл: с одной стороны, уменьшается спрос на наличном рынке валюты и, соответственно, давление на гривну, с другой стороны – люди имеют возможность получить доходность выше, чем от покупки валюты на наличном рынке. И эта доходность выше, чем на сегодня дают гривневые депозиты.

Борис Кушнирук экономический эксперт Я бы советовал НБУ увеличить минимальный срок подобных депозитов с трех месяцев хотя бы до полугода. Три месяца для Национального банка ничего не решают с точки зрения давления на курс гривны. Война же за три месяца не завершится. Для стабилизации курса требуется от полугода до года. За это время должна вырасти экспортная выручка, улучшиться ситуация с торговым и платежным балансом.

И все бы хорошо. Но сам факт наличия двух курсов гривны – не очень хорошее явление для экономики, формирующее основу для злоупотреблений и дисбалансов.

Что банкам делать с полученной на депозиты валютой

Поскольку банки фактически не кредитуют украинскую экономику, то едва ли не единственная возможность для них заработать на полученной от физлиц валюте – разместить ее на корреспондентских счетах в иностранных банках или приобрести краткосрочные казначейские обязательства иностранных государств, говорит собеседник 24 каналу.

Но это невыгодно для национальной экономики, поскольку валюта фактически выводится за границу, а не работает на восстановление и развитие отечественной экономики.

Проблема фактического отсутствия кредитования отечественного бизнеса в Украине имеет давнюю историю и, к сожалению, целый комплекс причин. А в ситуации полномасштабной войны проблема лишь обострилась. Решать ее надо комплексно. Для стимулирования кредитования правительство должно было бы ввести для начала страхование военных рисков бизнеса. Бизнес в свою очередь должен был бы взять часть рисков на себя. Но это уже другая история…