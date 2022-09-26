Ожидание правительства

В следующем году среднегодовой курс доллара прогнозируется 42 гривны, а в конце 2023 года, по расчетам Минэкономики, гривна девальвирует до 50 гривен за доллар.

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Однако, как сообщает нардеп Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале, пока единственный документ, где упоминается "доллар по 50" – это правительственный макропрогноз.

Важно! 13 сентября правительство одобрило проект государственного бюджета на 2023 год. А уже к 1 октября народные депутаты должны представить свои правки в проект бюджета. Проголосованный документ должен быть до 20 октября. Такая спешка объясняется ускорением диалога с международными партнерами, благодаря которому Украина получит необходимые гранты и кредиты на следующий год.

Будет ли доллар по 42

Как рассказал 24 каналу, Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, официальный курс доллара не равен наличному, поэтому нужно готовиться к тому, что он будет выше.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Когда речь идет о курсе 42 гривны в бюджете и 50 до конца года – это официальный курс, то есть тот, что сейчас 36,6 гривны. Итак, мы понимаем, что в следующем году наличные деньги будут выше. Поэтому мой совет таков: если человек имеет средства, тогда пусть покупает доллары уже. На сегодняшний момент все инвесторы убегают из евро в доллары.

Прогнозы украинского бизнеса

По выводам опроса "Прогнозы бизнеса на 2023 год", по бизнесу ожидается положительная динамика, а заложенный курс в бюджетах компаний Украины составит 43 гривны.

Для сравнения, два последних года прогнозы украинского бизнеса по курсу гривны оставались постоянными на уровне 29 гривен.

К слову, 31% опрошенных компаний рассчитывает на рост доходов в гривне до 10%. Падение доходов прогнозируют 31% директоров, в выражении – 36%.

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Доллар на сегодня

Курс доллара за выходные несколько упал и отошел от нового максимума.

По данным Минфина, 26 сентября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 41,50 гривен за доллар при покупке (-50 копеек против 23 сентября). В то время как продают валюту в банках за 42,70 гривны за доллар (-25 копеек).

В обменниках покупают доллар США в среднем за 42,38 грн (-35 копеек), а продают – за 42,88 грн (-28 копеек), по данным finance.ua.

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 42,65 гривны (-15 копеек), а продажа – 42,85 гривны (-25 копеек).

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