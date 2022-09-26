Очікування Уряду

У наступному році середньорічний курс долара прогнозовано становитиме 42 гривні, а наприкінці 2023 року, за розрахунками Мінекономіки, гривня девальвує до 50 гривень за долар.

Читайте також Просто і швидко: як навчитися інвестувати в криптовалюту

Проте, як повідомляє нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі, поки, що єдиний документ, де згадується "долар по 50" – це урядовий макропрогноз.

Важливо! 13 вересня уряд схвалив проєкт державного бюджету на 2023 рік. А вже до 1 жовтня народні депутати мають подати свої правки до проєкту бюджету. Проголосований документ має бути до 20 жовтня. Такий поспіх пояснюється прискоренням діалогу з міжнародними партнерами, завдяки якому Україна отримає необхідні гранти та кредити на наступний рік.

Чи буде долар по 42

Як розповів 24 каналу, Олег Пендзин, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу, офіційний курс долара не дорівнює готівковому, тому треба готуватися до того, що він буде вищий.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Коли мова йде про курс 42 гривні у бюджеті й 50 до кінця року – це офіційний курс, тобто той, що зараз 36,6 гривні. Отже, ми розуміємо, що наступного року готівка буде вища. Тому, моя порада така: якщо людина має кошти, тоді нехай купляє долари вже. На сьогоднішній момент усі інвестори тікають з євро у долари.

Прогнози українського бізнесу

За висновками опитування "Прогнози бізнесу на 2023 рік", щодо бізнесу очікується позитивна динаміка, а закладений курс у бюджетах компаній України становитиме 43 гривні.

Для порівняння, два останніх роки прогнози українського бізнесу щодо курсу гривні залишалися постійними на рівні 29 гривень.

До слова, 31% опитаних компаній розраховує на зростання прибутків у гривні до 10%. Падіння доходів прогнозують 31% директорів, у натуральному вираженні – 36%.

Цікаво Стрибок курсу долара щодо гривні: інвестиційний банкір пояснив, чому валюта росте

Долар на сьогодні

Курс долара за вихідні дещо впав й відійшов від нового максимуму.

За даними "Мінфіну", 26 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 41,50 гривень за долар при купівлі (-50 копійок проти 23 вересня). Тоді як продають валюту в банках за 42,70 гривні за долар (-25 копійок).

В обмінниках купують долар США в середньому за 42,38 гривні (-35 копійок), а продають – за 42,88 гривні (-28 копійок), за даними finance.ua.

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 42,65 гривні (-15 копійок), а продаж – 42,85 гривні (-25 копійок).

Стартовий капітал – критично важливий компонент інвестиції. 24 канал спільно з криптобіржею Bybit запускає ексклюзивну акцію лише для читачів 24tv.ua – отримайте бонус для своєї першої криптоінвестиції.