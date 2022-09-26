Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 26 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 41,50 гривень за долар при купівлі (-50 копійок проти 23 вересня). Тоді як продають валюту в банках за 42,70 гривні за долар (-25 копійок).

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Готівкове євро також трохи подорожчало – банки купують за 40,30 гривні (-50 копійок), а продають в середньому за 41,70 гривні за євро (-50 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 42,38 гривні (-35 копійок), а продають – за 42,88 гривні (-28 копійок), за даними finance.ua.

(-35 копійок), а продають – за (-28 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,51 гривні (-67 копійки) та продаж – 41,11 гривні (-79 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 42,65 гривні (-15 копійок), а продаж – 42,85 гривні (-25 копійок).

(-15 копійок), а продаж – (-25 копійок). Євро продають по 41,61 гривні (+25 копійок), а купують за 41,10 гривні (-78 копійок).

Нагадаємо! У проєкті бюджету-2023 уряд заклав середньорічний курс долара на рівні 42 гривень, а наприкінці наступного року курс сягне 50 гривень. Що стосується офіційного курсу долара від НБУ, то його регулятор зафіксував на рівні 36,57 гривні.

Яким буде курс цього тижня: прогноз

Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 каналу, розповіла, що зміцнення долара відносно світових валют та загальний тривожний інформаційний фон триматимуть курс гривні відносно долару на досить високому рівні.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку На мою думку, цього тижня вартість американської валюти знаходитиметься в діапазоні 42,6 – 43,6 гривні за долар. За відсутності додаткової інформаційної ескалації, гривня може трохи відіграти позиції в долара. В іншому разі ймовірні чергові спроби підняти курс долару.

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