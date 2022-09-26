Курс валют в банках

По данным "Минфина", 26 сентября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 41,50 гривны за доллар при покупке (-50 копеек против 23 сентября). В то время как продают валюту в банках за 42,70 гривны за доллар (-25 копеек).

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Наличное евро тоже немного подорожало – банки покупают за 40,30 гривны (-50 копеек), а продают в среднем за 41,70 гривны за евро (-50 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 42,38 гивен (-35 копеек), а продают – за 42,88 гривны (-28 копеек), по данным finance.ua.

(-35 копеек), а продают – за (-28 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,51 гривны (-67 копейки) и продажа – 41,11 гривны (-79 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 42,65 гривны (-15 копеек), а продажа – 42,85 гривны (-25 копеек).

(-15 копеек), а продажа – (-25 копеек). Евро продают по 41,61 гривны (+25 копеек), а покупают за 41,10 гривны (-78 копеек).

Напомним! В проекте бюджета-2023 правительство заложило среднегодовой курс доллара на уровне 42 гривен, а в конце следующего года курс составит 50 гривен. Что касается официального курса доллара от НБУ, его регулятор зафиксировал на уровне 36,57 гривны.

Каким будет курс на этой неделе: прогноз

Банкир Анна Золотько, в комментарии 24 каналу, рассказала, что укрепление доллара по отношению к мировым валютам и общий тревожный информационный фон будут держать курс гривны по отношению к доллару на достаточно высоком уровне.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На мой взгляд, на этой неделе стоимость американской валюты будет находиться в диапазоне 42,6 – 43,6 гривны за доллар. При отсутствии дополнительной информационной эскалации гривна может немного отыграть позиции у доллара. В противном случае вероятны очередные попытки поднять курс доллара.

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