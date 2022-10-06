Як розповів Сергій Марченко, міністр фінансів на онлайн-конференції Forbes, Бюджет 2023 року закладений на середньорічний курс від Мінекономіки –42,2 гривні за долар, передає 24 канал.

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Нагадуємо, за розрахунками Мінекономіки середньорічний курс долара прогнозовано становитиме 42 гривні, а наприкінці 2023 року гривня девальвує до 50 гривень за долар.

Як вплине міцна гривня на бюджет

Міністр фінансів гадає, що сильніша гривня не сильно вплине на доходи держбюджету.

Ми орієнтуємося на прогноз курсу Мінекономіки - середньорічний 42,2 гривні за долар. На цьомку курсі ми готували Бюджет 2023. Укріплення гривні може вплинути на доходи у бюджет, але варто зазначити, що оскільки ми абсолютно залежні від зовнішніх надходжень, то я не впевнений, чи це буде суттєво,

– додає Марченко.

Він додає, що якщо Україна зможе гарантувати надходження у 2023 році 38 мільярдів доларів допомоги, а також можливі кошти на відновлення, то це стане суттєвим імпульсом, що дозволить втримати ситуацію та поточний курс.

Якщо офіційний курс 42, то готівка – ще вища

Нагадуємо, що Олег Пендзин, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу, розповів 24 каналу, що офіційний курс долара не дорівнює готівковому, тому треба готуватися до того, що він буде вищий.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Коли мова йде про курс 42 гривні у бюджеті й 50 до кінця року – це офіційний курс, тобто той, що зараз 36,6 гривні. Отже, ми розуміємо, що наступного року готівка буде вища.

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Курс долара на сьогодні змінився

За даними "Мінфіну", 6 жовтня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40,30 гривень за долар при купівлі, а продають за 41,27 гривні за долар.

Курс в обмінниках України можна купити в середньому за 40,63 гривні, продають – за 41,05 гривні за даними finance.ua.

На чорному ринку долар в середньому купують на рівні 40,81 гривні. Тоді як продаж – 41,10 гривні.

За прогнозами Анни Золотько, директорки департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, за умови більш-менш рівного інформаційного поля, цього тижня курс гривні до долара буде знаходитися в коридорі 41,2 – 42,2 гривні за долар. Проте, будь-які серйозні загальні зміни можуть викликати більші коливання.

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