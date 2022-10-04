Что происходит с курсом доллара

Олег Пендзин, в комментарии 24 каналу, пояснил, что падение доллара, которое прослеживается вторую неделю подряд лишь колебание курса. Такая динамика будет продолжаться недолго.

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Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Он движется в том коридоре, который есть: от 41 до 42,5 гривны за доллар. Это не падение, это – обычное колебание. Если учесть проект бюджета, то среднегодовой курс, который заложен на следующий год 42 гривны, официальный курс. То есть наличный будет выше. Поэтому я не думаю, что в данной ситуации это укрепление гривны является определяющим фактором.

Также эксперт напоминает, что официальный курс до конца будущего года будет 50 гривен. Следовательно, то, что сейчас происходит на валютном рынке – верхушка айсберга. "У Украины в бюджете расходная часть 2 триллиона, а доходная 1,250 триллиона. 50% расходов бюджета Украине нужно заимствовать", – добавляет он.

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Напомним, ранее Борис Кушнирук, в комментарии 24 канала, сравнивал наличный курс доллара по отношению к гривне с маятником, когда он тянется, то в сторону обесценивания или увеличения доллара, то потом немного возвращается назад.

Борис Кушнирук Экономический эксперт Одно время стабилизируется, затем проходит месяц – полтора, после чего начинается новое поднятие курса. И так, к сожалению, будет продолжаться до тех пор, пока не завершится война.

Наличный курс 4 октября

По состоянию на 14:44 по Киеву, согласно данным сайта "Минфин", наличный курс продолжает стремительно снижаться в банках и на черном рынке. С утра в банках доллар подешевел еще на 20 копеек, а на черном рынке - около гривны. В настоящее время наличный курс выглядит следующим образом:

банки покупают доллары по 40,60 гривен и продают по 41,40 гривны,

на черном рынке – по 40,27 и 40,81 гривны соответственно.

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