Амплітуда зростатиме: у НБУ пояснили, що впливатиме на курс долара найближчим часом

У НБУ повідомили, що на ринку валют ймовірно будуть більш суттєві коливання курсу долара. Усе буде залежати від ситуації з економікою та стану міжнародних резервів.

Що впливатиме на курс долара

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук розповів, що Нацбанк не дає курсових прогнозів, але й надалі демонструватиме відданість своїй Стратегії та задекларованим цілям і принципам.

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Сергій Ніколайчук Заступник голови НБУ У фокусі уваги залишатиметься курсова стійкість, що має узгоджуватися зі збереженням під контролем інфляційних очікувань та приведенням інфляції до 5% цілі НБУ в середньостроковій перспективі.

Також він додав, що перехід до "керованої гнучкості" курсу пройшов нормально і на ринку не спостерігалося значних девальвацій або втрат обсягів резервів. Разом з цим НБУ поступово збільшить амплітуду курсових коливань та роль обмінного курсу, який мє стати засобом адаптації економіки до різних потрясінь.

На практиці це означає, що обсяг інтервенцій для задоволення структурного дефіциту визначатиметься з урахуванням сталості макроекономічного розвитку, інфляційних процесів, стану платіжного балансу та динаміки міжнародних резервів,

– пояснив Ніколайчук.

На його думку, курс здебільшого реагуватиме на зміну умов функціонування економіки аби допомогти адаптуватися їй до змін. Це має посилити нашу фінансову та економічну стійкість.

Що буде з курсом долара у грудні

Анна Золотько розповіла, що у грудні варто чекати на поступове наближення готівкового та безготівкового курсів. Це ймовірно за умови, що котирування на міжбанку обмежено коливатимуться в поточному діапазоні.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку На мою думку, впродовж наступних семи днів вартість американського долара у готівковому сегменті коливатиметься в діапазоні 37,1 – 37,5 гривень за долар.

На її думку, вартість доларів на готівковому ринку може наблизитися до психологічної позначки 37 гривень за долар ще до кінця цього місяця.