Як зміниться курс долара у грудні

Банкірка Анна Золотько вважає, що ключовою подією минулого тижня стало суттєве пом’якшення правил купівлі готівкової валюти населенням, повідомляє 24 Канал. Нагадаємо, що НБУ дозволив українським банкам починаючи з 1 грудня продавати долари та євро готівкою, без обмеження суми.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Попри очікування щодо помірного зростання курсу на фоні збільшеного попиту в період виплати зарплат українцям, гривня у готівковому сегменті валютного ринку в останні дні минулого тижня зміцнилася до 37,35 – 37,45 гривень за долар.

Золотько вважає, що загальним трендом у наступні кілька днів й тижнів буде поступове наближення готівкового та безготівкового курсів. Варто зауважити, що цей процес не буде миттєвим. Однак, це імовірно за умови, що котирування на міжбанку обмежено коливатимуться в поточному діапазоні.

На мою думку, впродовж наступних семи днів вартість американського долара у готівковому сегменті коливатиметься в діапазоні 37,1 – 37,5 гривень за долар,

– прогнозує Золотько

Банкірка акцентує, що цього тижня ринок продовжить шукати нове збалансоване значення відповідно до нових умов функціонування. На її думку, вартість доларів на готівковому ринку може наблизитися до психологічної позначки 37 гривень за долар ще до кінця цього місяця.

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