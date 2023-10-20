Докорінних змін не буде: яким буде курс валют наступного тижня

З 23 по 29 жовтня курс долара та євро не буде відрізнятися коливаннями від минулих тижнів. У межах керованої гнучкості вартість валют торгується нижче офіційної вартості, а ціна в обмінниках на очікуваному рівні. Це пов'язано з вдалими діями НБУ.

Що буде з курсом валют

Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що наступного тижня чекати на кардинальні зміни на ринку не варто. Найімовірніше курсовий коридор буде в межах 37,5 – 38,5 гривні за долар та 39 – 42 гривні за євро.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Звісно, з часом, але аж ніяк не раптово, курс валют може дещо зрости. Ринок очікує, що Нацбанк дозволить міжбанківські коливання курсів у ширших межах. Відповідні зміни можуть статися й на готівковому ринку, адже він орієнтується на безготівковий з додаванням поверх курсу ще 1 – 1,5%. Таким чином, цілком можливо, що до кінця року курсові показники можуть змінитися в економічно обґрунтованих межах.

Що впливатиме на формування курсу

Також банкір розповів, що на валютний ринок вплинуть наступні чинники:

макрофін від країн-партнерів та МВФ: зокрема до кінця року Україна має отримати 4,5 мільярда євро від ЄС, новий транш від США на 1,2 мільярда доларів;

розвиток економіки, реалізація пільгових програм кредитування малого та середнього бізнесу ("5-7-9"), придбання житла ("єОселя"), енергомодернізації будинків ("Енергодім");

розвиток експортних потужностей: збіжжя, метал, сировина тощо;

перебіг війни;

початок опалювального сезону вже актуалізував ризики обстрілів об’єктів критичної інфраструктури – зима буде непростою, що непрямо, але тиснутиме на валютний ринок та формуватиме суспільні настрої.

Він додав, що до кінця жовтня ринок перебуватиме у відносно звичних межах. Водночас шлях на повну лібералізацію валютного ринку та повернення до плаваючого курсу валют передбачатиме ринкове курсоутворення, засноване не лише на співвідношенні попиту-пропозиції та інших економічних показниках.

Курс валют 20 жовтня

Протягом доби курс валют дещо коливався у всіх ймовірних структурах. Наприклад в обмінниках долар впав у діапазоні 7 – 75 копійок, а купівля євро піднялася на 23 копійки. На чорному ринку євро впав на 20 копійок у купівлі та піднявся на 11 копійок у продажі – що характерно і для американської валюти.

Курс долара:

У банках : купівля – 37,95 гривні, продаж – 38,08 гривні;

: купівля – 37,95 гривні, продаж – 38,08 гривні; В обмінниках: купівля – 37,82 гривні, продаж – 38,22 гривні;

купівля – 37,82 гривні, продаж – 38,22 гривні; На чорному ринку: купівля – 37,73 гривні, продаж – 38,12 гривні.

Курс євро:

У банках : купівля – 40,25 гривні, продаж – 40,45 гривні;

: купівля – 40,25 гривні, продаж – 40,45 гривні; В обмінниках: купівля – 40,23 гривні, продаж – 40,63 гривні;

купівля – 40,23 гривні, продаж – 40,63 гривні; На чорному ринку: купівля – 40,05 гривні, продаж – 40,56 гривні.

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