Чого чекати від курсу долара в листопаді: що прогнозують експерти

Міжнародна підтримка допоможе Україні перерити нестачу валюти щодо експорту-імпорту. У якому діапазоні коливатиметься готівковий курс та чи варто чекати від нього різких змін, читайте далі.

Від чого залежатиме курс у листопаді

Економіст Олег Гетман раніше вже зауважував, що курс у листопаді залежатиме від десятка перемінних факторів. Це і ситуація на міжбанку, у торговому та платіжному балансах.

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Олег Гетман Економіст та фахівець Економічної експертної платформи Готівковий долар у коридорі 37 – 42 гривні за долар буде постійно коливатися на наступний рік. Ніхто поки не знає, у який бік це буде наступного місяця.

Вихід НБУ на міжбанк

Економічний експерт Данило Монін, у коментарі 24 каналу, розповів, що ситуація на валютному ринку у жовтні перевищила очікування. Попри те, що НБУ витрачав, на валютному ринку близько 600 мільйонів доларів на тиждень – це були прийнятні для нього витрати з огляду на те, що офіційний курс залишився на рівні 36,6 гривні за долар.

Данило Монін Економічний експерт Курс на листопад й до кінця року зараз спостерігається на поточному рівні. До кінця року в Україну мають зайти гроші від США – 4,5 мільярда грантів, ще 3 мільярда євро кредитів від ЄС (2 мільярда було отримано у жовтні) та 1,3 мільярда доларів від МВФ. Таким чином Україні забезпечують підтримку до кінця року, що дозволяє перекривати нестачу валюти щодо експорту-імпорту.

На додаток, вже зараз очікується, що США та ЄС наступного року закладають по 1,5 мільярда доларів на місяць фінансової підтримки України. А це 36 мільярдів доларів на рік, що загалом виглядає оптимістично навіть з урахуванням затягування війни на тривалий період із погляду курсу гривні у 2023 році.

Чи варто купувати долар зараз

Економічний експерт нагадує, що в бюджеті на 2023 рік курс долара закладений на рівні 42 гривень, тож не прогнозує суттєвого падіння курсу.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Готівковий курс, при тому ж збереженні системи, що й у 2022 році, буде набагато вищий. Тому нехай кожен визначає, чи зараз конвертувати кошти, чи пізніше. Дешевше все одно не буде.

Готівковий курс станом на 28 жовтня

Банках в середньому купували валюту по 39,30 гривень, а продавали за 40 гривень.

В обмінниках – по 39,09 гривні та 39,97 гривні відповідно.

На чорному ринку – по 39,57 гривні та 39,75 гривні відповідно.

Також директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банка Анна Золотько відмітила стабільність на готівковому ринку. Про це, на її думку, свідчить незначний розрив між курсом продажу та купівлі, який скоротився до 10 – 11 копійок.