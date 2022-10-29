От чего зависит курс в ноябре
Экономист Олег Гетман ранее замечал, что курс в ноябре будет зависеть от десятка переменных факторов. Это и ситуация на межбанке, торговом и платежном балансах.
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Наличный доллар в коридоре 37-42 гривны за доллар будет постоянно колебаться на следующий год . Никто пока не знает, в какую сторону это будет в следующем месяце.
Выход НБУ на межбанк
Экономический эксперт Даниил Монин, в комментарии 24 каналу, рассказал, что ситуация на валютном рынке в октябре превысила ожидания. Несмотря на то, что НБУ тратил, на валютном рынке около 600 миллионов долларов в неделю – это были приемлемые для него расходы с учетом того, что официальный курс остался на уровне 36,6 гривны за доллар.
Курс на ноябрь и до конца года сейчас наблюдается на текущем уровне . До конца года в Украину должны зайти деньги от США – 4,5 миллиарда грантов, еще 3 миллиарда евро кредитов от ЕС (2 миллиарда было получено в октябре) и 1,3 миллиарда долларов от МВФ. Таким образом, Украина обеспечивает поддержку до конца года, что позволяет перекрывать нехватку валюты по экспорту-импорту.
Вдобавок, уже сейчас ожидается, что США и ЕС в следующем году закладывают по 1,5 миллиарда долларов в месяц финансовой поддержки Украины. А это 36 миллиардов долларов в год, что в целом выглядит оптимистично даже с учетом затягивания войны на длительный период с точки зрения курса гривны в 2023 году.
Стоит ли покупать доллар сейчас
Экономический эксперт напоминает, что в бюджете на 2023 год курс доллара заложен на уровне 42 гривен, поэтому не прогнозирует существенного падения курса.
Наличный курс, при том же сохранении системы, что и в 2022 году, будет гораздо выше. Поэтому пусть каждый определяет, сейчас ли конвертировать средства или позже. Дешевле все равно не будет.
Наличный курс по состоянию на 28 октября
- Банки в среднем покупали валюту по 39,30 гривны, а продавали за 40 гривен.
- В обменниках – по 39,09 гривны и 39,97 гривны соответственно.
- На черном рынке – по 39,57 гривны и 39,75 гривны соответственно.
Также директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько отметила стабильность на наличном рынке. Об этом, по ее мнению, свидетельствует незначительный разрыв между курсом продаж и покупки, который сократился до 10 – 11 копеек.