От чего зависит курс в ноябре

Экономист Олег Гетман ранее замечал, что курс в ноябре будет зависеть от десятка переменных факторов. Это и ситуация на межбанке, торговом и платежном балансах.

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Олег Гетман Экономист и специалист Экономической экспертной платформы Наличный доллар в коридоре 37-42 гривны за доллар будет постоянно колебаться на следующий год . Никто пока не знает, в какую сторону это будет в следующем месяце.

Выход НБУ на межбанк

Экономический эксперт Даниил Монин, в комментарии 24 каналу, рассказал, что ситуация на валютном рынке в октябре превысила ожидания. Несмотря на то, что НБУ тратил, на валютном рынке около 600 миллионов долларов в неделю – это были приемлемые для него расходы с учетом того, что официальный курс остался на уровне 36,6 гривны за доллар.

Даниил Монин Экономический эксперт Курс на ноябрь и до конца года сейчас наблюдается на текущем уровне . До конца года в Украину должны зайти деньги от США – 4,5 миллиарда грантов, еще 3 миллиарда евро кредитов от ЕС (2 миллиарда было получено в октябре) и 1,3 миллиарда долларов от МВФ. Таким образом, Украина обеспечивает поддержку до конца года, что позволяет перекрывать нехватку валюты по экспорту-импорту.

Вдобавок, уже сейчас ожидается, что США и ЕС в следующем году закладывают по 1,5 миллиарда долларов в месяц финансовой поддержки Украины. А это 36 миллиардов долларов в год, что в целом выглядит оптимистично даже с учетом затягивания войны на длительный период с точки зрения курса гривны в 2023 году.

Стоит ли покупать доллар сейчас

Экономический эксперт напоминает, что в бюджете на 2023 год курс доллара заложен на уровне 42 гривен, поэтому не прогнозирует существенного падения курса.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Наличный курс, при том же сохранении системы, что и в 2022 году, будет гораздо выше. Поэтому пусть каждый определяет, сейчас ли конвертировать средства или позже. Дешевле все равно не будет.

Наличный курс по состоянию на 28 октября

Банки в среднем покупали валюту по 39,30 гривны, а продавали за 40 гривен.

В обменниках – по 39,09 гривны и 39,97 гривны соответственно.

На черном рынке – по 39,57 гривны и 39,75 гривны соответственно.

Также директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько отметила стабильность на наличном рынке. Об этом, по ее мнению, свидетельствует незначительный разрыв между курсом продаж и покупки, который сократился до 10 – 11 копеек.

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